Flicks neues System weckt Lust, alte Probleme werden zur Last

Der 2:0-Erfolg gegen Peru im Spiel eins nach der WM-Enttäuschung war ungefährdet, wirklich Lust auf die Nationalelf aber weckte allein die erste Hälfte. Ein Kommentar von kicker-Reporter Sebastian Wolff.

Hansi Flick hatte schon im Vorfeld angekündigt, dass er den März nutzen wolle, um Verschiedenes auszuprobieren: Spieler, aber auch Systeme. In Mainz ordnete der seine Startelf exakt so an, wie er es in den Tagen zuvor auf dem DFB-Campus in Frankfurt einstudiert hatte: mit Doppelspitze und zwei freischaffenden Künstlern dahinter.

Trotz Elfmeter-Fehlschuss: Havertz findet seine Position

Die ersten 45 Minuten gegen Peru gerieten zu einem Plädoyer für diese taktische Anpassung. Noch immer wirkte Kai Havertz im Nationalteam zuletzt wie ein Suchender nach der idealen Position, am Samstag schien es über weite Strecken trotz des Fehlschusses vom Elfmeterpunkt, als habe sie der Hochbegabte gefunden. Er verstand es, das Spiel im richtigen Moment breit zu machen, bestach aber auch immer wieder, wenn er ins Zentrum zog. Auf diese Weise bereitete er das erste deutsche Tor direkt und das zweite als vorletzter Passgeber mustergültig vor.

Erzielt hat beide Treffer der zweite Profiteur des neuen Systems: Niclas Füllkrug. Unter der Woche hatte der Bremer mit Worten für diese Ausrichtung geworben, während der Partie dann mit Taten. Der Angreifer stellte nicht nur wegen seines Doppelpacks Nebenmann Timo Werner in den Schatten, er hat seine Position als potenzieller Ankerspieler bis zur Heim-EM auch mit seinem gesamten Auftritt gefestigt.

Flick hat offensiv viele Optionen

Für das 4-2-2-2-System spricht außerdem, dass Flick verschiedene personelle Optionen hat, die einzelnen Positionen zu besetzen. Die Rolle des gegen Peru unauffälligen Hoffnungsträgers Florian Wirtz neben Havertz ist auch dem dieses Mal nicht berücksichtigten Ilkay Gündogan und dem verletzten Jamal Musiala wie auf den Leib geschneidert, auch Mario Götze ist trotz dezentem Vortrag im zweiten Durchgang ein Kandidat. Um den zweiten Platz neben Füllkrug ist neben Werner ebenso Serge Gnabry im Rennen, beide sind mit ihrem Tempo andere und daher passende Stürmertypen.

Fehlende Konsequenz bleibt ein Thema

Die zweite Hälfte von Mainz indes zeigte auch auf, dass nicht allein das Spielsystem entscheidend sein wird, ob die Trendwende tatsächlich gelingt. Denn so sehr die deutsche Elf vor der Pause angedeutet hat, wie ihr Spiel aussehen kann, so sehr hat sie danach auch wieder jenes Bild zum Vorschein kommen lassen, das zuletzt zu oft sichtbar geworden ist: Es ist vor allem geprägt von fehlender Konsequenz.

Wie schon beim WM-Aus in Katar hatte es Flicks Elf gegen die Peruaner ebenfalls versäumt, das klare Chancenplus in einen deutlichen Vorsprung umzumünzen. Ein deutlicher Bruch im Spiel war die Folge. Dass dieser ohne Folgen blieb, lag einerseits an einer stabilisierten Defensive, ganz gewiss aber auch an einem harmlosen Gegner.

Schon der kommende, Belgien am Dienstag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker), wird die DFB-Elf vor andere Aufgaben stellen.