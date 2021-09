Flicks Nationalelf-Debüt: Neustart mit Altbekanntem

Der mühsame 2:0-Sieg gegen Liechtenstein macht deutlich: Der Trainerwechsel bei der DFB-Nationalelf allein wird die Probleme nicht im Handumdrehen lösen. Ein Kommentar von kicker-Reporter Sebastian Wolff.

Die Erkenntnis des Abends von St. Gallen wurde verdeutlicht durch akustische Signale: Auch unter dem Bundestrainer Hansi Flick stand nach einem Kräftemessen zwischen Deutschland und einem Underdog am Ende der Außenseiter im Mittelpunkt der Ovationen. Am Donnerstagabend tat diese zwar nicht so weh wie etwa Ende März nach dem 1:2 gegen Nordmazedonien, das erhoffte Signal zum Aufbruch aber ist beim schwer bekömmlichen 2:0 gegen Fußballzwerg Liechtenstein ausgeblieben.

Es gab viel Altbekanntes zum Neustart. Aktiv und schnell wollte Flick seine Formation sehen, behäbig und langsam kam sie über weite Strecken daher. Zwar ging es 90 Minuten in die Einbahnstraße, diese mündete jedoch regelmäßig in der Sackgasse. Weil Tempo, Passschärfe und Ideen fehlten.

Flick und seiner Elf ist zugute zu halten, dass die Partie gegen einen extrem tief stehenden Gegner nur bedingt Aussagekraft hat. Und doch wurde deutlich: Der Trainerwechsel allein wird die Probleme der Nationalmannschaft nicht im Handumdrehen lösen. Trotz individueller Qualität fehlen Automatismen und Überzeugung, Präzision und Tiefe. Auch der Coach selbst hat sichtbar Grundelemente vermisst. Mehrfach konnte er seine Unzufriedenheit nicht verbergen, wenn Flanken aus dem Halbfeld in die Hände des Liechtensteiner Torhüters flogen.

Der Spaßfaktor während der Partie war überschaubar

Flick hatte glaubhaft große Vorfreude ausgestrahlt auf sein erstes Spiel im neuen Job, der Spaßfaktor während der Partie war überschaubar. Entschieden wurde sie im Übrigen genau nach jenem Muster, dass der 56-Jährige dauerhaft sehen wollte: Kurz vor der Pause hatte Jamal Musiala mit einer mutigen Bewegung und einem schlauen Pass das Führungstor eingeleitet, in der Schlussphase tat es ihm sein Pendant auf dem Flügel, Leroy Sané gleich, tanzte die willige, aber limitierte Liechtensteiner Abwehr sehenswert aus und vollendete trocken. Zwei Szenen, die zeigten: Der Abend hätte so einfach sein können, aber war so schwerfällig. Und gibt einen Vorgeschmack darauf, dass der Neustart ein schweres Stück Arbeit bedeutet.