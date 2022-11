Flicks nächster Stürmer bricht weg: Auch Nmecha verpasst die WM

Die Personalsituation im deutschen Sturm kurz vor WM-Start wird immer prekärer: Nun steht auch fest, dass Wolfsburgs Torjäger Lukas Nmecha (23) das Turnier in Katar definitiv verpassen wird.

Die erste Nachricht hatte Bundestrainer Hansi Flick schon unerwartet und hart getroffen. Timo Werner zog sich im abschließenden Champions-League-Gruppenspiel gegen Schachtar Donezk (4:0) einen Riss der Syndesmose im linken Sprunggelenk zu und fällt für den Rest des Kalenderjahres aus. Flick sprach hernach von einem "herben Verlust".

Und der nächste Ausfall eines Stürmers ließ nicht so lange auf sich warten: Auch Wolfsburgs Angreifer Lukas Nmecha wird die Winter-WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) auslassen müssen. Untersuchungen am Mittwochvormittag ergaben, dass sich der Angreifer einen Teilabriss der Patellasehne im rechten Knie zugezogen hat. Eine Operation ist nicht erforderlich, er wird dennoch mehrere Wochen pausieren müssen.

Erst in der 75. Minute beim Heimsieg gegen den BVB hatte Niko Kovac seinen Mittelstürmer für Jonas Wind eingewechselt. Nach einem Foul von Mats Hummels in der 84. Minute wurde der 23-Jährige rund zwei Minuten am rechten Knie behandelt, machte anschließend aber weiter und erzielte in der Nachspielzeit sogar den 2:0-Endstand. Beim "Aufkommen" hatte sich Nmecha unglücklich verletzt.

"Es ist schade, dass Lukas das letzte Pflichtspiel in diesem Jahr verpasst und auch nicht bei der Weltmeisterschaft in Katar dabei sein kann. Wir wünschen ihm einen schnellen und reibungslosen Heilungsverlauf", wird VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke zitiert.

Torlose Zeit gegen den BVB beendet

Nmecha kommt in dieser Saison bis dato auf zwölf Bundesliga-Einsätze (vier Tore, ein Assist, kicker-Notenschnitt 3,90), erst gegen den BVB beendete er seine torlose Zeit - zuvor hatte der schlaksige Stürmer letztmals am 3. September beim 2:4 gegen Köln getroffen (sogar doppelt). In der Nations League wurde Nmecha in drei von sechs Partien jeweils in der Schlussviertelstunde eingewechselt, blieb dabei aber ohne eigenen Treffer.