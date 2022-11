Flicks Kader macht Lust auf mehr - Götze auf dem Zenit seiner Karriere

Mario Götze ist zurück im DFB-Team. Kein Wunder, der WM-Held von 2014 ist auf dem Zenit seiner Karriere. Die WM-Kolumne von Welt- und Europameister Andreas Möller.

Es war für mich die spannendste Frage bis zur Bekanntgabe des WM-Kaders: Ist Mario Götze dabei? Ja, Götze fliegt mit nach Katar! Der "Goldjunge" beim WM-Triumph 2014 in Brasilien ist heute, mit seinen 30 Jahren, auf dem Zenit seiner Karriere. Das zeigte er seit Saisonbeginn und hat es eindrucksvoll auch am Mittwochabend mit seiner Galaleistung beim Sieg der Frankfurter Eintracht gegen die TSG Hoffenheim bewiesen.

Nach Dortmund und München hat Mario in den vergangenen zwei Jahren bei PSV Eindhoven noch einmal einen riesigen Sprung zu einer großen Spielerpersönlichkeit gemacht - und es ist ein Glück für Eintracht Frankfurt und die ganze Bundesliga, dass er im Sommer zurück nach Deutschland gekehrt ist.

Götze jetzt viel mehr als der Mann für die besonderen Momente

Genialität und hohe Spielintelligenz haben Mario schon in jungen Jahren ausgezeichnet. Heute zeigt er, dass er in dem engen Rhythmus von drei, vier Tagen in der Bundesliga und in der Champions League auf hohem Niveau spielen kann. Das dürfte für Hansi Flick letztendlich den Ausschlag gegeben haben. Hansi war Co-Trainer von Jogi Löw beim Titeltriumph 2014 mit dem goldenen Tor von Mario im Finale gegen Argentinien und hat, wie er bei der Kadervorstellung sagte, den persönlichen Kontakt zu Mario nie abreißen lassen.

Der Bundestrainer weiß genau, was er an Mario Götze hat: einen umgänglichen Teamplayer, der heute weitaus mehr als der Mann für die besonderen Momente ist. Für Götze wurde Eintracht Frankfurt der Türöffner für Katar über den Offensivzauber, den er mit Kamada, Lindström und Kolo Muani verbreitet. Aktuell stellt die Eintracht für mich neben dem FC Bayern die beste Mannschaft in der Bundesliga, Götze trägt dazu entscheidend bei.

Hummels - Flick wollte das Rad nicht mehr zurückdrehen

Mats Hummels wurde nicht berücksichtigt. Ich denke, dass Hansi Flick das Rad nicht mehr zurückdrehen wollte. Er setzt auch mit Youssoufa Moukoko und Niclas Füllkrug, die sehr gut in Form sind und durch die bekannten verletzungsbedingten Ausfälle in das Aufgebot gerückt sind, von anderen Youngstern wie Jamal Musiala und Karim Adeyemi auf Frische und Dynamik. Das passt gut zu den Leitwölfen wie zum Beispiel Joshua Kimmich, Thomas Müller, Leon Goretzka oder Antonio Rüdiger.

Neuer, ter Stegen, Trapp: Bei jeder Nation bei dieser WM erste Wahl

Und was die Torhüter betrifft: Deutschland ist dort seit jeher bestens besetzt, Manuel Neuer, Marc-Andre ter Stegen und Kevin Trapp wären für jede Nation bei dieser WM erste Wahl.

Der am Donnerstag nominierte Kader wirkt sehr frisch - er macht Lust nach mehr!

Andreas Möller wurde Weltmeister 1990 und Europameister 1996, er gewann mit seinen Klubs (Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, Schalke 04 und Juventus) alle nationalen und internationalen Wettbewerbe. Bei der WM 2022 in Katar steht er dem kicker als Kolumnist zur Verfügung.