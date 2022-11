Flicks Ja zu Günter und Adeyemi - Nein zu Gosens

An diesem Donnerstag um 12 Uhr wird Bundestrainer Hansi Flick mit seinem Trainerteam den Kader für die Weltmeisterschaft in Katar verkünden. Über erste Entscheidungen, die nicht eindeutig waren, herrscht schon Klarheit.

So wird Robin Gosens (28/Inter Mailand) für das Weltturnier nicht berufen, diese Planstelle auf der linken Abwehrseite bekommt der Freiburger Christian Günter (30), für den dessen Konstanz im Verein sprach.

Gosens war im vergangenen Januar zu Inter gewechselt, hatte in der ersten Zeit aber mit Verletzungen zu kämpfen, sodass er nur auf sieben Serie-A-Einsätze in der restlichen Saison 2021/22 gekommen war. In dieser Spielzeit gehört Gosens auf seiner linken Außenbahn nicht zum Stammpersonal beim amtierenden italienischen Vizemeister. Beim 6:1 gegen Bologna am Mittwochabend erzielte er sein erstes Serie-A-Tor für die Nerazzurri.

Ein anderer Verteidiger, der auf den WM-Zug aufgesprungen ist, heißt Lukas Klostermann. Der Leipziger, der sich zum Saisonstart gegen den VfB Stuttgart verletzte und seit der anschließenden Syndesmose-Operation kein Spiel mehr machen konnte, befindet sich wieder voll im Teamtraining und soll - so der Plan - am Wochenende Einsatzzeit in der Bundesliga bekommen. Gegen Freiburg (3:1) stand er im Kader, blieb aber ohne Einsatz.

Für die Offensive erhielt der Dortmunder Stürmer Karim Adeyemi (20) den Zuschlag. Für den ehemaligen Salzburger stehen zehn Bundesliga-Einsätze ohne Torbeteiligung (kicker-Notenschnitt 4,21) zu Buche. Dazu kommen zwei Partien im DFB-Pokal und fünf in der Königsklasse (je ein Tor).