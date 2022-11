Flicks gezielte Botschaften

Neben dem Thema der "One Love"-Binde ging Bundestrainer Hansi Flick (57) in der internationalen Pressekonferenz natürlich auch auf die sportliche Situation vor dem WM-Start ein. Der DFB-Chefcoach war mit der Mannschaft am Tag vor dem Spiel die rund 100 Kilometer aus dem Trainingscamp nach Doha im Bus angereist, um die Nacht vor der Partie gegen Japan in der Hauptstadt zu verbringen.

Aus Katar berichtet Karlheinz Wild

Bei Pressekonferenzen und öffentlichen Äußerungen der Trainer oder Spieler kommt es oft auf die psychologische Wirkung an, nach innen, vor allem aber nach außen. Irgendetwas bekommt der Gegner doch mit. Und so war es klug vom deutschen Bundestrainer, gleich zu Beginn seiner sportlichen Ausführungen zu betonen, dass er mit dem Abschlusstraining im rund 100 Kilometer fernen Trainingscamp des DFB sehr zufrieden gewesen war. Später wiederholte er dieses Lob und teilte damit mit, dass seine Mannschaft bereit sei für den Turnierstart an diesem Mittwoch (Anpfiff: 14 Uhr MEZ, LIVE! bei kicker).

Hoffnung auf Sané-Einsatz gegen Spanien

Leroy Sané (26) wird die deutsche WM-Premiere in Katar verpassen. Ihn plagen Knieprobleme. "Es ist bitter, dass wir auf Leroy verzichten müssen", sagte der Bundestrainer, "schade" sei dessen Ausfall, "er ist ein Unterschiedsspieler." Nun werde von der medizinischen Abteilung alles getan, damit der Linksaußen mit dem guten Dribbling und präzisen linken Schuss "vielleicht", so Flick, am Sonntag gegen Spanien mitwirken kann. Die Hoffnung dazu besteht sehr wohl.

Als erster Ersatz für den auf der linken Offensivseite gesetzten Sané bietet sich Jamal Musiala an, während Thomas Müller nach seiner langen Verletzungspause - letztmals spielte er Ende September komplette 90 Minuten, anschließend bei drei Kurzauftritten noch eine gute Stunde - "wirklich eine Option" darstelle, wie der Bundestrainer versicherte. Müller ist ein Kandidat für die Sturmmitte. Der 2014er Weltmeister habe, berichtete sein Coach, "die Sache im Training sehr gut gemacht".

Flicks Forderung: "An die Leistungsgrenze gehen"

Den ersten Herausforderer Japan schätzt der oberste deutsche Fußballlehrer sehr. Er hat sich in Doha "als Fan des japanischen Fußballs geoutet". Die Mannschaft der Samurai Blue habe gut ausgebildete Spieler, "technisch wie taktisch, die machen es wirklich supergut", sagte Flick und verwies auf den bei Eintracht Frankfurt angestellten Mittelfeldspieler Daichi Kamada und dessen "herausragende Saison" sowie den Stuttgarter Profi Wataru Endo, den er "als einen der besten defensiven Mittelfeldspieler" in den vergangenen zwei Bundesliga-Jahren hervorhob. Flick erwartet "eine große Aufgabe", die die Seinen aber gut vorbereitet angehen würden. "Wir freuen uns", sagte Flick, "wir wissen, dass es eine sehr starke Gruppe ist."

Ein erneutes Aus wie vor vier Jahren nach lediglich drei Partien soll es selbstverständlich nicht mehr geben. Die eigenen Ansprüche sind hoch, genauso die öffentlichen Erwartungen im Fußballland Deutschland. "Alle großen Fußballnationen setzen sich das Ziel, Weltmeister zu werden", merkt Flick an, "deswegen ist man hier und versucht, möglichst erfolgreich zu spielen." Dazu ist in jeder Partie gefordert, dass die Akteure "an ihre absolute Leistungsgrenze gehen", stellte der DFB-Chefcoach klar, "das braucht man und kann man von diesen Spielern erwarten". Diese externe Botschaft hat er gewiss genauso intern vermittelt.