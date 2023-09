Flicks Freistellung war überfällig

Nach der desillusionierenden 1:4-Blamage gegen Japan folgte am Sonntag mit der Freistellung von Bundestrainer Hansi Flick die notwendige Konsequenz. Ein Kommentar von kicker-Chefreporter Oliver Hartmann.

Die nach dem kläglichen WM-Scheitern in Katar gegründete Task Force fiel bislang vor allem dadurch auf, dass ihre Mitglieder die Augen vor dem auch in diesem Jahr anhaltenden und offensichtlichen Niedergang der Nationalmannschaft hartnäckig verschlossen und ein bequemes "Weiter so" propagierten. Auch nach den sieg- und trostlosen Juni-Länderspielen hielten sie an ihrem blinden Vertrauen zu Hansi Flick fest. Dass diese Tatenlosigkeit eine Strategie ins Verderben ist, wurde den auf der Wolfsburger Tribüne verzweifelt dreinblickenden Bernd Neuendorf, Hans-Joachim Watzke und Rudi Völler - den Meinungsführern in diesem Gremium - erst mit der 1:4-Blamage gegen Japan klar. Die Freistellung von Flick am Sonntag war deshalb überfällig.

Die WM-Revanche gegen Japan hatte der Bundestrainer zum Neustart und Befreiungsschlag ausgerufen, nach den gründlich missglückten Experimenten im März und Juni sollte nun mit einer neuen Formation und einer neuen Spielphilosophie endlich ein erstes Fünkchen EM-Hoffnung gezündet werden. Doch wie schon bei der Wüsten-WM und den folgenden Testspielen gingen auch diesmal Flicks personelle und strukturelle Maßnahmen nicht auf. Die Spieler fanden offensiv keine Lösungen, ein Matchplan war allenfalls in der ersten Halbzeit ansatzweise erkennbar.

Verheerende Körpersprache im deutschen Team

Stattdessen sorgten krasse individuelle Aussetzer für viel zu einfache Gegentore. Vor allem aber: Wie schon in der vergangenen Saison offenbarte die deutsche Mannschaft eine verheerende Körpersprache, die jeden Fan erzürnt und jeden Gegner aufbaut. Zu keinem Zeitpunkt gelang es den Berufenen, auf dem Platz eine Überzeugung auszustrahlen und den Eindruck zu vermitteln, als Team füreinander da zu sein und Widerstände überwinden zu wollen. Wie schon im Juni reichte auch am Samstag ein bisschen Gegenwind, um Halt und Orientierung zu verlieren und am Ende auseinander zu brechen. Und wie schon im Juni fand Flick im Spiel keine Mittel und keinen Zugriff, um die Partie noch zu drehen.

Natürlich wollten es die Spieler besser machen, und natürlich spielten sie nicht gegen ihren Trainer. Aber: Die Ratlosigkeit, die selbst Führungsspieler wie Thomas Müller, Joshua Kimmich oder der neue Kapitän Ilkay Gündogan bei ihren Erklärungsversuchen offenbarten, sind in erster Linie Belege der Selbstzweifel. Deutschlands Nationalspieler suchten seit Monaten vergeblich nach Hilfe, Unterstützung und einem Ausweg aus der Krise - Flick konnte ihnen die entsprechende Tür nicht öffnen.

Nachfolger muss Signale des Aufbruchs senden

Rudi Völlers Ernennung zum Interimscoach für das Duell gegen Frankreich zeigt, wie unvorbereitet man beim DFB und der Task Force auf dieses Japan-Szenario war. Jetzt muss ein Nachfolger gefunden werden, der intern und extern die so dringend benötigten Signale des Aufbruchs aussendet und - anders als die bisherigen Protagonisten - unbelastet von früheren Turnierpleiten durchstarten kann. Die Auswahl an verfügbaren Kandidaten war im Juni weitaus größer. Umso mehr stehen Neuendorf und seine Task Force in der Verantwortung, eine kreative Lösung zu finden