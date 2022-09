Flicks Fingerzeig für Katar - Bella Kotchap erstmals im DFB-Aufgebot

Bundestrainer Hansi Flick hat am Donnerstag seinen Kader für die letzte Länderspielphase vor der nahenden Weltmeisterschaft in Katar präsentiert. Mit Armel Bella Kotchap könnte ein Spieler überraschenderweise debütieren.

Die vergangenen Wochen hatte Flick intensiv genutzt. Der Bundestrainer sah sich viele Spiele an - in London, Madrid, Mailand oder München. Diese Besuche gaben ihm Aufschluss für seinen letzten Kader vor dem, den er für die Winter-WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) nominieren wird.

Für die letzten Spiele um den wichtigen Gruppensieg in der Nations League gegen Tabellenführer Ungarn in Leipzig am 23. September und drei Tage später beim Klassiker in Wembley gegen England (jeweils 20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) berief Flick 24 Profis - darunter auch der mögliche Debütant Armel Bella Kotchap. Der Innenverteidiger war vor der laufenden Saison vom VfL Bochum in die Premier League zum FC Southampton gewechselt.

In der Abwehr finden sich neben Bella Kotchap die Dortmunder Niklas Süle und Nico Schlotterbeck, Matthias Ginter (SC Freiburg), Thilo Kehrer (West Ham United) und Antonio Rüdiger (Real Madrid). Links hinten darf sich wohl auch Robin Gosens, der zuletzt für Inter in der Champions League gegen die Bayern begann, beweisen.

Im Mittelfeld zählt neben den bewährten Stammkräften um Thomas Müller, Joshua Kimmich, Leon Goetzka (alle Bayern) und Ilkay Gündogan (ManCity) auch Julian Brandt (BVB) zum Aufgebot. Um einen Platz in der Sturmspitze streiten Wolfsburgs Lukas Nmecha und Leipzigs Rückkehrer Timo Werner.

Mit seinem Kader gab der Bundestrainer durchaus tiefere Einblicke in seine WM-Planungen - der enge Terminkalender gewährt keinen langen Vorlauf.

Der deutsche Kader im Überblick:

Tor: Manuel Neuer (FC Bayern), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Abwehr: Armel Bella Kotchap (FC Southampton), Matthias Ginter (SC Freiburg), Robin Gosens (Inter Mailand), Thilo Kehrer (West Ham United), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck, Niklas Süle (beide Borussia Dortmund)

Mittelfeld/Angriff: Julian Brandt, Marco Reus (beide Borussia Dortmund), Serge Gnabry, Leon Goretzka, Leroy Sané, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Jamal Musiala (alle FC Bayern), Ilkay Gündogan (Manchester City), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Lukas Nmecha (VfL Wolfsburg), Timo Werner (RB Leipzig), Kai Havertz (FC Chelsea)