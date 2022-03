Flicks erster Kader im WM-Jahr ohne BVB-Profis - Weigl und Draxler kehren zurück

In den ersten Länderspielen 2022 kann Hansi Flick seinen Startrekord weiter ausbauen. Im Aufgebot, das der Bundestrainer am Freitag bekanntgab, stehen einige Rückkehrer, ein Neuling - und kein Spieler von Borussia Dortmund.

Bereits in acht Monaten steigt das Eröffnungsspiel in Katar, in der kommenden Woche läutet nun auch die deutsche Nationalmannschaft das WM-Jahr ein. Am Freitag nominierte Bundestrainer Hansi Flick sein 26-köpfiges Aufgebot für die Testspiele gegen Israel am Samstag, den 26. März, in Sinsheim und drei Tage später gegen die Niederlande in Amsterdam (beide 20.45 Uhr, LIVE! bei kicker).

Draxler zuletzt 2020 im DFB-Trikot, Weigl 2017

Erstmals mit dabei ist der Mainzer U-21-Europameister Anton Stach, zudem wurden Julian Draxler (Paris St. Germain, letztes Länderspiel im Oktober 2020), Benjamin Henrichs (RB Leipzig, November 2020) und Julian Weigl (März 2017), der mit Benfica unter der Woche das Champions-League-Viertelfinale erreichte, nach längerer Abwesenheit wieder berufen.

Spieler von Weigls Ex-Klub Borussia Dortmund fehlen in Flicks Aufgebot hingegen komplett. Marco Reus und Emre Can wurden für den Start ins Länderspieljahr genauso wenig nominiert wie Julian Brandt und Mats Hummels.

Nicht berücksichtigt wurden außerdem Florian Wirtz (Kreuzbandriss), Niklas Süle (Muskelfaserriss), Leon Goretzka (Kniebeschwerden), Keeper Bernd Leno (bei Arsenal nur auf der Bank), der lange verletzte Linksverteidiger Robin Gosens (Sehnenabriss im Oberschenkel) und Jonas Hofmann (im Aufbautraining nach Muskelfaserriss), der zuletzt als Rechtsverteidiger gesetzt war. Jonathan Burkardt unterstützt die U 21.

Nach viermonatiger Länderspielpause will Flick nicht nur seinen Startrekord von sieben Siegen aus sieben Spielen weiter ausbauen, sondern auch Automatismen auf dem Feld weiter einstudieren und einige Akteure testen.

Der DFB-Kader im Überblick:

Tor: Manuel Neuer (FC Bayern München), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Abwehr: Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Christian Günter (SC Freiburg), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Thilo Kehrer (Paris St. Germain), Robin Koch (Leeds United), David Raum (1899 Hoffenheim), Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Nico Schlotterbeck (SC Freiburg), Jonathan Tah (Bayer 04 Leverkusen)

Mittelfeld/Angriff: Karim Adeyemi (RB Salzburg), Julian Draxler (Paris St. Germain), Serge Gnabry (FC Bayern München), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (FC Chelsea), Joshua Kimmich, Thomas Müller, Jamal Musiala (alle FC Bayern München), Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), Lukas Nmecha (VfL Wolfsburg), Leroy Sané (FC Bayern München), Anton Stach (1. FSV Mainz 05), Julian Weigl (Benfica Lissabon), Timo Werner (FC Chelsea)