Flicks erste Saison: Werner ist Top-Scorer

Mit neun Siegen, vier Remis und ohne Niederlage beschließt Hansi Flick seine erste Saison als Bundestrainer. Welche Spieler waren an den meisten der dabei erzielten 42 Tore beteiligt?

Den Ruf als gelegentlicher Chancentod hat Timo Werner wohl auch nach der Länderspielsaison 2021/22 nicht ganz abschütteln können. Dennoch war der Angreifer vom FC Chelsea in Hansi Flicks erster Saison als Bundestrainer dessen Top-Scorer.

In insgesamt 826 Minuten Einsatzzeit, verteilt auf elf Spiele, gelangen dem 26-Jährigen acht Tore und zwei Vorlagen - zehn direkte Torbeteiligungen sind Bestwert. Dabei traf der ehemalige Leipziger in sechs verschiedenen Spielen, im Oktober in Nordmazedonien sowie zum Saisonabschluss gegen Italien sogar jeweils doppelt.

Hinter Werner auf Platz zwei folgt der vielseitige Routinier Thomas Müller (617 Minuten in zehn Spielen), der fünf Tore und drei Assists beisteuerte.

Reus scort alle 28 Minuten

Die Top-Vorlagengeber kommen auf sieben Scorer-Punkte: Marco Reus reichten 247 Minuten in vier Einsätzen für zwei Treffer und fünf Assists (ein Tor und drei Vorlagen beim 9:0 gegen Liechtenstein), Leon Goretzka traf zwar nicht selbst, legte in 534 Minuten (neun Partien) aber gleich sieben Tore vor.

Es folgen Serge Gnabry und Jonas Hofmann mit jeweils vier Toren und zwei Vorlagen, dann kommen Ilkay Gündogan und Leroy Sané mit je vier Treffern und einem Assist. Kai Havertz traf dreimal bei einer Vorlage, Joshua Kimmich erzielte zwei Tore gegen Italien und legte zudem zweimal auf.

Außerdem: Karim Adeyemi (1+1), Ridle Baku (1+1), Jamal Musiala (1+1), Florian Neuhaus (0+2), David Raum (0+2) und Florian Wirtz (0+2) mit jeweils zwei Scorer-Punkten, Antonio Rüdiger (ein Tor) sowie Christian Günter und Nico Schlotterbeck (beide eine Vorlage) mit jeweils einem.