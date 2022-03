Flicks deutliche Botschaften

Am Samstag, 26. März, startet die deutsche Nationalmannschaft um 20.45 Uhr in Hoffenheim in das WM-Jahr. Am Dienstag danach geht es in Amsterdam gegen die Niederlande (20.45 Uhr). Bundestrainer Hansi Flick (57) hat für diese erste Länderspieltour 2022 insgesamt 23 Feldspieler plus drei Torhüter berufen. Eine kommentierende Analyse von kicker-Chefreporter Karlheinz Wild.

Hansi Flick hat mit seiner ersten Personalauswahl im WM-Jahr 2022 durchaus überrascht. Für Erstaunen sorgte der Bundestrainer dabei weniger mit jenen Spielern, auf die er verzichtet für diese erste Länderspieltour; sondern mit einigen seiner Nominierungen. Insgesamt lassen sich von dieser Auslese Hinweise auf den Istzustand ableiten - und wie ihn der DFB-Chefcoach zum Start einordnet.

Absolut nachvollziehbar ist es, dass Bernd Leno aus der Wertung fiel und Kevin Trapp der dritte Torhüter sein darf. Während Leno beim FC Arsenal auf der Bank sitzen muss, macht es Trapp bei der Frankfurter Eintracht ordentlich bis gut. Auch der komplette Verzicht auf Dortmunder BVB-Profis lässt sich erklären, ob mit schwankender Form (Julian Brandt), einem nicht definitiven Leistungsnachweis (Mahmoud Dahoud, Emre Can) oder Krankheit (Mats Hummels, Marco Reus).

Die Perspektive stellt sich für beide Routiniers allerdings verschiedenartig dar: Während Reus, wenn er fit ist, für das vorderste Drittel gebraucht wird, bewegt sich Weltmeister Hummels zurzeit weit entfernt von der DFB-Elite. Bei der Paarbildung im Abwehrzentrum haben sich der diesmal fehlende Niklas Süle plus Antonio Rüdiger zur ersten Variante vereint, wechselnde Partner sind Matthias Ginter, Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck, dem von Flick zu Recht das Debüt angekündigt wurde. Zusätzlich könnten Thilo Kehrer und Robin Koch in der Innenverteidigung aushelfen.

Koch (25) begann in seinem Klub Leeds United (Platz 16 in der Premier League) in dieser Saison allerdings nur zweimal in der Abwehrmitte und neunmal eine Station davor im defensiven Mittelfeld, zentral oder im Halbbereich. Er wurde letztmals am 2. Juni 2021 im DFB-Team eingesetzt, ist also genauso ein Rückkehrer wie Julian Weigl (26), der sein fünftes und letztes Länderspiel vor ziemlich genau fünf Jahren beim 1:0-Sieg gegen England (Torschütze Lukas Podolski) absolvieren durfte. Der heute bei Benfica Lissabon aktive Weigl ist ein defensiver Mittelfeld- und Verbindungsspieler: 17-mal begann er in dieser Spielzeit im Verein auf der Position 8, 15-mal auf der 6. Auch der erstmals in den A-Kader berufene Anton Stach (23/ Mainz) ein Sechser.

Ein Partner an der Seite von Kimmich kann sich empfehlen

Flicks Botschaft nimmt sich also deutlich aus: Für die zentrale Zone vor der Viererkette kann sich noch ein Partner für den sehr offensiv orientierten Joshua Kimmich, der seine geliebte Sechser-Rolle extrem offensiv interpretiert, empfehlen: als stabilisierender, in erster Linie defensiv denkender und handelnder Abräumer. Selbst den eigentlichen Innen- und Außenverteidiger Ginter (Mönchengladbach) bezieht Flick als Kandidaten für diese Hilfsdienste vor der Abwehr ein. Erster Assistent Kimmichs dürfte jedoch Leon Goretzka sein, als typischer Achter, der nach hinten viele Bälle abläuft und erobert, nach vorne mit seinen Schüssen und Kopfbällen torgefährlich ist, während Ilkay Gündogan, ebenfalls in der kreativen Abteilung am Werk, noch mehr als Spielgestalter auftritt. Für die anstehende Länderspielperiode fällt Goretzka nach viermonatiger Verletzung (Patellasehnenreizung) noch aus.

Jonas Hofmann verurteilen gerissene Muskelfasern zu einer Pause in der DFB-Delegation, wo er sich unter Flick als rechter Außenverteidiger mit speziell offensivem Mandat etabliert hat. Also erfährt nun die DFB-Karriere Benjamin Henrichs nach 16-monatiger Unterbrechung - letzter Auftritt beim 0:6 in Spanien Mitte November 2020 - eine Wiederaufnahme. Der Leipziger kann entlang der rechten Bande loslegen.

Werner muss seine zugedachte Rolle bestätigen

Im Angriff wird vor allem Timo Werner seine Hauptrolle, die ihm Flick eigentlich zugedacht hat, bestätigen müssen. Beim FC Chelsea ist Werner sehr austauschbar geworden. Klubkollege Kai Havertz wird dort vom deutschen Trainer Thomas Tuchel gerne als so genannte falsche 9 losgeschickt und Werner auf die Bank platziert. Genauso bedeutet das Ja zu Lukas Nmecha, der am ehesten den Typus Mittelstürmer verkörpert, dass der Bundestrainer nach Varianten in der Sturmmitte sucht.

Und wenn Flick eingangs des WM-Jahres deutlich seine Erwartungen und Forderungen formuliert - absolute Fitness und eine auch im Verein vorgelebte Mentalität -, sollten gerade Werner, Brandt oder Julian Draxler - der hochveranlagte Techniker, in Paris nur Ersatz, darf sich erneut in der Nationalmannschaft präsentieren - bei dieser Ansage genau hinhören.