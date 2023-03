Flicks Credo und die Suche nach einem DFB-Kapitän

In den beiden ersten Länderspielen des Jahres fehlen die Platzhirsche im DFB-Team. Gegen Peru und Belgien muss Hansi Flick einen DFB-Kapitän finden - und hat dafür eine Formel.

Keeper Manuel Neuer ist seit Anfang Dezember verletzt und wird in dieser Spielzeit nicht mehr im Tor stehen. Thomas Müller dagegen ist fitter denn je, wird von Bundestrainer Hansi Flick allerdings für die ersten beiden Abstellungsperioden (März und Juni) absprachegemäß nicht berücksichtigt. Und Ilkay Gündogan fehlt zum Länderspiel-Auftakt aus privaten Gründen.

Damit hat Hansi Flick drei Kandidaten für die Kapitäns-Binde nicht an Bord. Im kicker-Interview legte der Bundestrainer allerdings relativ genau fest, wer aus seiner Sicht die Mannschaft aufs Feld führen wird: "Meistens war es bei der Nationalmannschaft so, dass der mit den meisten Länderspielen die Binde trägt."

Auch wenn die Nominierung erst am Freitag stattfindet - und am anstehenden Spieltag noch potenzielle Ausfälle drohen - lohnt sich dennoch ein kurzer Blick auf die Statistik, um zu sehen, welchen Kreis von Spielern Flick diesbezüglich im Sinn haben dürfte.

Kimmich hätte schon Erfahrung

Joshua Kimmich vertritt seinen Mannschaftskollegen Neuer beim FC Bayern in dieser Rolle und wäre auch beim DFB derjenige Akteur mit den meisten DFB-Partien - 74-mal spielte der 28-Jährige bisher für Deutschland. Für Kimmich wäre dieses Amt zudem keine Premiere, denn insgesamt zog er sich die Binde schon viermal über.

Joshua Kimmich als DFB-Kapitän im September 2022. IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Sein Debüt als Kapitän erlebte er im Oktober 2019, als er beim 2:2 gegen Argentinien den Aushilfs-Kapitän gab. Letztmals war er im Vorfeld der WM 2022 gefordert, als er im September beim 3:3 gegen England in der Nations League den erkrankten Neuer und den auf der Bank sitzenden Müller vertrat.

Im Wembleystadion hatte Kimmich damals die "One-Love"-Binde am Arm und die Diskussionen darum sollten sich im Nachhinein als wesentlicher Störfaktor beim WM-Projekt der DFB-Auswahl herausstellen. "Die Spieler, für die eine Teilnahme an einer WM das Größte ist, sind bei dieser Thematik zumindest teilweise von außen getrieben worden", urteilte Flick in der Rückschau, ohne dass er diese Debatte als Ausrede für das frühe WM-Aus verstanden haben will.

Götze und Rüdiger wären die Vertreter

Nach Kimmich folgt Mario Götze mit 65 Länderspielen, doch dass der 30-jährige Weltmeister von Eintracht Frankfurt nach dieser Rolle lechzt oder von Flick dafür als prädestiniert erachtet wird (oder berufen), gilt als wenig wahrscheinlich. Bliebe noch Antonio Rüdiger mit seinen 57 Länderspielen. Der 30-jährige Defensivspieler von Real Madrid sieht sich selbst als jemand, der gerne Verantwortung übernimmt - und hat auch bei Flick als Abwehrchef das Standing dazu.