Flicks Aufstellung: Überraschend, aber nachvollziehbar

Mit Kai Havertz und Thomas Müller, ohne Thilo Kehrer und Leon Goretzka: Die erste deutsche Startelf bei der WM 2022 ist überraschend und doch stimmig. Ein Kommentar von kicker-Chefreporter Oliver Hartmann.

Selten war eine Aufstellung für ein WM-Eröffnungsspiel der deutschen Nationalmannschaft mit so viel Spannung erwartet worden wie diesmal. Der Grund liegt vor allem darin, dass Joachim Löw vor seinen sechs WM-Teilnahmen als Bundestrainer stets ein Testspiel als Generalprobe nutzte, das ihm weitgehend zum Einspielen für seine geplante WM-Startformation diente.

Sein Nachfolger Hansi Flick hatte in der Vorwoche in Maskat beim einzigen WM-Test gegen den Oman (1:0) nichts dergleichen im Sinn, sein Hauptaugenmerk lag auf der Belastungssteuerung. Und so war es nicht verwunderlich, dass aus der Oman-Startelf gerade mal vier Spieler auch gegen Japan den Weg in die Anfangsformation fanden: Manuel Neuer, David Raum, Ilkay Gündogan und Kai Havertz.

Flicks Aufstellung bietet einige Überraschungen, aber jede Entscheidung für sich ist nachvollziehbar. Dass er die Abwehr ohne Thilo Kehrer bildet, verwundert angesichts der Tatsache, dass der Profi von West Ham United von allen Spielern die meisten Einsatzminuten in der Flick-Ära aufweist. Doch Kehrers Leistungen in den jüngsten Länderspielen gegen Ungarn, Italien und den Oman waren keine Werbung in eigener Sache, die Nichtberücksichtigung deshalb nachvollziehbar.

Stattdessen setzt Flick auf Niklas Süle als Rechtsverteidiger, der gelernte Innenverteidiger hat diese Aushilfsrolle zuletzt in Dortmund sehr ordentlich ausgefüllt. Dass Nico Schlotterbeck von Süles Versetzung mit der Berufung ins Abwehrzentrum profitierte und sich gegen Matthias Ginter durchsetzte, ist die logische Konsequenz.

Das ist keine Turnier-Entscheidung gegen Goretzka

Auf der Doppelsechs entschied sich Flick bei der Wahl zwischen Ilkay Gündogan und Leon Goretzka als Nebenmann von Joshua Kimmich für den spielstarken Kapitän von Manchester City. Auch dies kommt nicht überraschend angesichts der Tatsache, dass Gündogan die letzten elf Länderspiele bestritt, davon neun in der Startelf. Das ist keine Turnier-Entscheidung gegen Goretzka, sondern erst einmal ein speziell auf dieses Spiel ausgerichtetes Votum pro Gündogan. Der 32-Jährige scheint mit seiner Passsicherheit und seinen strategischen Fähigkeiten das geeignete Mittel gegen die vermutlich früh attackierenden Japaner.

In der Offensive setzt Flick auf Thomas Müller, obwohl der Münchner verletzungsbedingt sechs Wochen ohne richtige Wettkampfpraxis war. Das mag den Außenstehenden verwundern, aber Flick wird in den geheimen Trainingseinheiten ausreichend positive Erkenntnisse gewonnen haben für diese Entscheidung. Es liegt nun am Weltmeister, diese Trainingseindrücke im Ernstfall zu bestätigen.