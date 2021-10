Flicks Assists für Werner

Timo Werner ist bei Hansi Flick gesetzt, sammelte gegen Rumänien aber nicht viele Argumente. Der Bundestrainer wurde danach deutlich - auch in Sachen Rückendeckung.

Manchmal ist es für einen Trainer eben auch wichtig, einen Wechsel nicht vorzunehmen. Als Deutschland am 8. September auf Island spielte, ließ Hansi Flick Timo Werner ganz bewusst so lange auf dem Platz, bis dieser endlich getroffen hatte. Und weil das erst in der 89. Minute passierte, spielte Werner eben durch.

"Sehr wichtig", ja sogar "elementar" nannte Flick dieses Tor gerade im kicker-Interview, und er könnte damit gleich zwei Personen gemeint haben: einerseits Werner, der beim FC Chelsea auch nach bald anderthalb Jahren nicht der Torjäger ist, der er vorher in Leipzig gewesen war; andererseits aber auch sich selbst.

Flick über Werner: "Er hatte nicht immer die Positionierung, die es braucht"

Der Bundestrainer setzt voll auf Werner als Mittelstürmer, weil er von dessen Qualitäten im Zentrum überzeugt ist, aber auch ein wenig, weil er von dessen Qualitäten im Zentrum überzeugt sein muss. Der DFB konnte im Sommer ja nicht einfach Romelu Lukaku kaufen. Es war dieser Tage schon auffällig, wie oft Flick nach Übungsformen das Gespräch mit Werner suchte und verbale Streicheleinheiten verteilte.

Am Freitagabend jedoch erhielten Flicks Aufbauversuche einen sichtbaren Rückschlag. Gegen Rumänien spielte Werner derart unglücklich, dass Flick diesmal nicht warten wollte, ob er noch trifft. In der 67. Minute tauschte er ihn gegen Thomas Müller aus, den späteren 2:1-Siegtorschützen.

Warum war Werner (kicker-Note 5) in Hamburg so weit entfernt von seinem vierten Tor im vierten Spiel seit dem Bundestrainerwechsel? "Es war so, dass er nicht immer die Positionierung hatte, die es braucht", analysierte Flick kritisch. "Man hatte das Gefühl, er war zu sehr mit dem, der den Ball auf Außen hatte - ob Serge (Gnabry) oder Leroy (Sané) - auf einer Höhe." Wenn dann der Ball "ein bisschen in den Rücken" komme, habe er, Werner, "keine Chance" mehr.

Er ist schon ein Stürmer, der Tore schießen kann, der weiß, wie das gemacht wird. Hansi Flick über Timo Werner

Die Nummer 9 habe also "zu nah am Tor agiert statt reinzustarten. Das kann er besser machen, und das erwarten wir auch von ihm", machte Flick deutlich. "Da müssen wir die Abläufe nochmal trainieren." Es gehe generell darum, "dass man im Sechzehner eine gute Positionierung hat".

Fehlt Deutschland also schlicht ein sogenannter klassischer Mittelstürmer, der die richtige Positionierung in den Genen hat? Nicht nur der junge Fan, der mit seinem beschriebenen Pappkarton im Volksparkstadion zum Internethit wurde ("Hey Hansi, wo ist Terodde?"), stellte diese Frage in den Raum.

"Gegenfrage", entgegnete Flick, als er nach dem Schlusspfiff mit der Klassischer-Mittelstürmer-Diskussion konfrontiert wurde: "Was ist ein klassischer Mittelstürmer?" Der Bundestrainer ist weiterhin der Meinung, dass eine korrekte Antwort "Timo Werner" lautet.

"Timo ist durchaus in der Lage, auch wo es eng ist, die Räume zu öffnen. Er hat auch ein Näschen für Abpraller", findet er. "In Leipzig hat er in jedem Jahr mindestens 25 bis 30 Torbeteiligungen gehabt. Er ist schon ein Stürmer, der Tore schießen kann, der weiß, wie das gemacht wird. Er spielt bei Chelsea in einer Top-Mannschaft, die enorme Qualität in ihren Reihen hat."

Deswegen hält Flick an seinem Weg fest: "Er kriegt bei uns die Einsätze, die er braucht. Er kriegt die Rückendeckung, das ist für einen Stürmer das Wichtigste." Es sieht ganz so aus, als bekäme Werner am Montag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) in Nordmazedonien die nächste Gelegenheit, Flicks Vorlagen zu verwandeln.