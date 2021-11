Flicks Anweisung fruchtet direkt - aber es war "nicht alles gut"

Mindestens von den Ergebnissen hätte sein Einstand als Bundestrainer nicht besser laufen können. Nach dem 4:1 gegen Armenien nannte Hansi Flick aber Punkte, wo er noch ansetzen muss.

Seine Zufriedenheit sieht man ihm nicht immer an: Bundestrainer Hansi Flick. Getty Images

Nur wenige Minuten vor dem deutschen 1:0 in Armenien war ein ganz entscheidender Satz gefallen - er kam aus der Coaching Zone. "Lieber flach spielen" sollte die deutsche Nationalmannschaft laut Bundestrainer Hansi Flick, weil sie in ihrer dominanten Anfangsphase noch kaum entscheidend durchgekommen war.

Flicks Anweisung wurde umgesetzt - und führte direkt zum Torerfolg: Hofmann und Müller spielten auf rechts einen flachen Doppelpass, auch die folgende Hereingabe des Gladbachers war höchstens halbhoch. Zielspieler Havertz verwertete technisch ansehnlich.

Der Startrekord wird ausgebaut

Im siebten Spiel unter Flick - das ist Startrekord für einen Bundestrainer - feierte Deutschland den siebten Sieg, der mit 4:1 am Ende recht deutlich ausfiel. Dennoch gab es neben der Höhe im Passspiel noch weitere Punkte, wo Bayerns "Sextuple"-Coach ("Es war nicht alles gut") bis zur WM in etwa einem Jahr ansetzen will.

"Positionierung und Präzision" bemängelte der Bundestrainer im Spiel mit Ball, wesentlich eklatanter war jedoch das Umschalten nach Ballverlusten. Immer wieder deckte Armenien diese Schwäche einer personell geschwächten deutschen Mannschaft am Sonntagabend auf.

Schwachstelle Restverteidigung

"Dass das bei solch umschaltstarken Gegenspielern bis zum eigenen Tor durchgehen kann, ist normal", beschwichtigte Flick zwar, es sei aber "wichtig, wenn wir so hoch pressen, dass wir eine gute Restverteidigung haben - das war heute nicht der Fall."

Zur Wahrheit der sieben Siege in sieben Spielen gehört natürlich auch, dass die Gegner keinem Kaliber angehörten, das für eine ambitionierte DFB-Auswahl als wirkliche Standortbestimmung taugt. Vor Flick ("Wir werden genau analysieren") und seinem Trainerteam liegt also durchaus noch Arbeit, doch der 56-Jährige, dem man seine Zufriedenheit nicht immer anmerkt, betonte mit einer ordentlichen Portion Zuversicht in der Stimme: "Wir haben noch Zeit."