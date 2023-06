Flicks Antwort auf die Zweifel: "Ich gehe kompromisslos meinen Weg"

Das letzte Länderspiel der Saison, wird nach den sieg- und zumeist auch trostlosen Auftritten gegen die Ukraine (3:3) und Polen (0:1) auch zu einem Stimmungsendspiel.

Reisebüro Müller stand auf dem Bus, der die Nationalspieler am Montag von ihrem Teamquartier in Gravenbruch zum knapp neun Kilometer entfernten DFB-Campus brachte. Doch ein zarter Hinweis auf kurzfristig einberufende Verstärkung in Form des von Hansi Flick zumindest temporär ausgemusterten Thomas Müller war der Schriftzug auf dem Gefährt, das als Ersatz für den bereits nach Gelsenkirchen entsandten Mannschaftbus diente, nicht. Der Bundestrainer geht mit dem vorhandenen Personal ins letzte Länderspiel der Saison, das nach den sieg- und zumeist auch trostlosen Auftritten gegen die Ukraine (3:3) und Polen (0:1) auch zu einem Stimmungsendspiel wird.

"Die Vorzeichen sind jedem bekannt: Wir wollen natürlich dieses Spiel gewinnen", sagte Flick nach dem Abschlusstraining und betonte, was nach drei sieglosen Länderspielen im Vordergrund steht: "Es geht wirklich um das Ergebnis, die Spieler müssen ihre Leistung zu 100 Prozent abrufen." Letztendlich könne er "nichts garantieren, das ist leider so im Fußball, und manchmal ist auch das Gewinnen nicht so einfach. Das merkt man gerade in der Phase, in der wir sind."

Flick in der Kritik wie nie zuvor

Flick weiß natürlich, dass ein weiterer Misserfolg die Zweifel der Fans an einem erfolgreichen Abschneiden bei der Heim-EM und generell am Kurs des Bundestrainers in die lange Sommerpause tragen würde. Der am Vortag von Sportdirektor Rudi Völler demonstrativ verteidigte Flick steht in der öffentlichen Kritik wie nie zuvor in seiner Karriere, wie er selbst einräumte. "Letztendlich steht man in der Verantwortung, die Ergebnisse geben wenig Spielraum für Anderes her", sagte Flick über die öffentliche Stimmungslage.

Ungeachtet dessen sei er davon überzeugt, dass seine Maßnahmen bis zur EM noch zum gewünschten Ertrag führen werden. "Ich gehe kompromisslos meinen Weg", sagte er: "Wir glauben daran, wir sind davon überzeugt, wir haben Fortschritte gesehen." Das Abschlusstraining sei prima gewesen, lobte der Bundestrainer, "die Mannschaft wirkt sehr motiviert, engagiert und fokussiert".

Erneut mit Dreierreihe und Thiaw

Die vermeintlichen Fortschritte im Training sollen am Dienstag auch vor den rund 45000 Zuschauer in der Veltins-Arena und Millionen an den TV-Schirmen endlich auch im Spiel sichtbar werden. Wie schon in Bremen und Warschau will Flick die Dreierreihe testen, nach seinem erfolgreichen Länderspiel-Debüt gegen Polen soll Abwehrspieler Malick Thiaw da erneut eine Bewährungschance erhalten. Im Mittelfeld wird Champions-League-Gewinner Ilkay Gündogan als Drahtzieher zurückkehren, auf dem linken Flügel soll der gegen Polen eingewechselte Robin Gosens diesmal beginnen. Und im Angriff wäre es überraschend, wenn Flick nicht auf den Bremer Niclas Füllkrug setzen würde.

"Auf dem gleichen Niveau wie Spanien"

Am Sonntag abend hatten sich der Bundestrainer und das Gros der Mannschaft den spanischen Sieg im Elfmeterschießen gegen Kroatien um die Nations League angeschaut. Den Eindruck, die beiden Finalisten hätten sich auf einem Level duelliert, das die deutsche Mannschaft nicht erreichen kann, wollte Flick indes nicht teilen. "Spanien hat es gut gemacht. Aber wenn wir das einbringen, was wir können, spielen wir auf der gleichen Ebene, auf dem gleichen Niveau. Das ist unser Anspruch, nicht die Spiele, die wir zuletzt nicht gewonnen haben", sagte der Bundestrainer: "Wir wollen mit den Besten mithalten können, das müssen wir uns Schritt für Schritt wieder erarbeiten. Da sind wir im Moment etwas weiter weg." Trotzdem sei er vom Gelingen seiner Mission überzeugt, wenn nach der Sommerpause die Experimente abgeschlossen sind "und es uns in der neuen Saison gelingt, uns mehr und mehr einzuspielen und Stabilität zu bekommen". Flicks Versprechen lautete: "Im September wird alles anders ausschauen."

Zunächst geht es aber gegen die unbequemen und seit sieben Spielen ungeschlagenen Kolumbier darum, die Talfahrt zu stoppen. Lediglich drei Siege gegen Costa Rica, Peru und den Oman - wahrlich keine Fußball-Mächte - gelangen der Nationalmannschaft in den bisher zehn Länderspielen dieser Saison. So wenige Siege fuhr eine DFB-Auswahl zuletzt in der Saison 1988/89 ein, damals allerdings bei insgesamt nur sechs Länderspielen (3 Siege, 3 Unentschieden).