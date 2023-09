Flicks Anleihen bei Guardiola

Offiziell ist die Zeit der Experimente im DFB-Team vorbei. Im Geheimtest gegen die deutsche U 20 probierte Bundestrainer Hansi Flick allerdings etwas Neues - und orientierte sich dabei an Pep Guardiola.

Auf den offiziellen Kanälen des DFB ist von dem Geheimtest gegen die deutsche U 20, der am Mittwoch im AOK-Stadion auf dem Gelände des VfL Wolfsburg stattfand, nichts zu lesen. Es ist schließlich auch der Sinn eines Geheimtests, das nichts nach außen dringt. Ganz unter Verschluss halte aber konnte der Verband bei allem Bemühen das drei Mal zwölf Minuten dauernde Geschehen dann allerdings doch nicht.

Bekannt wurde durch einen Bericht der "Bild", was sich bereits in den Tagen zuvor in Wolfsburg angedeutet hatte: Bundestrainer Hansi Flick probiert vor den enorm wichtigen Tests gegen Japan (Samstag, 20.45 Uhr) und Frankreich (Dienstag, 21 Uhr, beide LIVE! bei kicker) erneut etwas Neues im Training - auch wenn er offiziell die Zeit der Experimente für beendet erklärt hatte. Joshua Kimmich spielte in Teilen des Geheimtests gegen den Ball als Rechtsverteidiger, schob aber im eigenen Ballbesitz ins Mittelfeld vor. Ein Modell, das Pep Guardiola bei Manchester City im Jahr 2021 perfektionierte - und damit damals wieder einmal zum Trendsetter wurde.

Gündogan blühte in dem System bei ManCity auf

Die 3-2-2-3-Formation bei eigenem Ballbesitz bietet den Vorteil, dass man im Mittelfeld Überzahl herstellen kann. Wichtig ist dabei, dass der Torwart aktiv am Spiel teilnimmt, um in Drucksituationen eine zusätzliche Anspielstation darzustellen. Eine Variante, die mit Marc-André ter Stegen problemlos spielbar ist. Auch Kimmich, der in seiner Karriere sowohl als Sechser als auch als Rechtsverteidiger spielte, und insbesondere der Halbzehner Ilkay Gündogan, der sich unter Guardiola in Manchester in diesem System extrem wohlfühlte, können ihre darin vorgesehenen Rollen ausfüllen.

Für Flick bietet die taktische Variante zusätzlich den Vorteil, dass er einen der zentralen Mittelfeldspieler in seinem Kader zusätzlich aufs Feld bekommt. Etwa Florian Wirtz oder den erst am Donnerstag zum Team stoßenden Jamal Musiala als Halbzehner neben Gündogan. DFB-Neuling Pascal Groß dagegen ist insbesondere in der Hybridrolle, die am Mittwoch Kimmich übernahm, vorstellbar.

Gegen den Ball dagegen verteidigte Guardiola damals in Manchester dank des dann wieder herausrückenden Außenverteidigers mit einer Viererkette. Eine Variante, die auch Flick nach den enttäuschenden Tests der Dreierkette in den Juni Länderspielen gegen die Ukraine (3:3), in Polen (0:1) und gegen Kolumbien (0:2) präferiert. Im Geheimtest besetzte Nico Schlotterbeck, eigentlich ein Innenverteidiger, die linke Abwehrseite, während Kimmich sich rechts einordnete.

Guardiola ist bereits wieder einen Schritt weiter

Risiken allerdings verbergen sich in diesem System in den Momenten unmittelbar nach dem Verlust des Balles. Guardiolas City ging dann sofort ins über Jahre perfektionierte Gegenpressing über und sorgte dann mit der Positionierung der Spieler dafür, dass der Gegner wie in einem Spinnennetz kleben blieb. Die Zeit, das entsprechend zu trainieren, bleibt Flick im DFB-Team nicht.

Inzwischen hat Pep Guardiola seine Spielidee übrigens erweitert. Beim Gewinn des Triple in der Saison 2022/23 waren es nicht mehr vornehmlich die Außenverteidiger, die einrückten, sondern Innenverteidiger John Stones, den der Spanier ins Mittelfeld vorschob.