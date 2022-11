Flick zur Katar-Thematik: "Wir wollen uns nicht wegducken"

Bevor Hansi Flick seinen WM-Kader bekanntgab, sprach der Bundestrainer über die jüngsten Äußerungen eines offiziellen WM-Botschafters. Am Ende der PK erinnerte er an den Todestag von Robert Enke.

Bevor Hansi Flick (57) das Geheimnis lüftete und die Namen jener 26 Spieler verkündete, die die deutsche Nationalmannschaft bei der WM in Katar bilden werden, ging der Bundestrainer auf das ein, "was von Katarseite passiert ist".

Ohne selbst konkret zu werden, nahm er damit Bezug auf die jüngste unsägliche Äußerung des katarischen WM-Botschafters, Khalid Salman. Der frühere Fußball-Nationalspieler hatte im ZDF Homosexualität als "geistigen Schaden" bezeichnet. Diese Aussage mache "uns sprachlos, fassungslos", sagte Flick.

Wir wollen uns nicht wegducken, sondern auf die Missstände aufmerksam machen. Hansi Flick

Der DFB-Chefcoach will sich vor Ort zwar vor allem auf den Sport konzentrieren, "um erfolgreich Fußball zu spielen", aber es solle auch "klar" angesprochen werden, "was die Menschenrechtssituation in Katar ist, und da müssen wir unsere Augen und Ohren aufhalten". Der Bundestrainer sieht darin "letztendlich auch unsere Aufgabe, und das wollen wir auch tun", so Flick. "Wir wollen uns nicht wegducken, sondern auf die Missstände aufmerksam machen."

"Schon sehr weit" mit Unterstützung eines Entschädigungsfonds

Vor Ort habe der DFB "nochmal einen Hebel, dafür steht der DFB, dafür steht die Mannschaft", wie jüngste Meinungsäußerungen etwa von Leon Goretzka oder Manuel Neuer bewiesen. "Wir sind da auf einem guten Weg", sagte Flick. So sei der DFB auch "schon sehr weit", was die Unterstützung eines Entschädigungsfonds für die Arbeiter in Katar betreffe, sagte Flick. Der deutsche Dachverband sei "vorangegangen" und habe über dieses Thema schon mit anderen Nationen gesprochen. Flick verwies auf die eigene Stiftung, im Team sei die Bereitschaft zu spenden "sehr hoch".

Vor 13 Jahren: Flick erinnert an Todestag von Robert Enke

Abschließend erinnerte der Bundestrainer noch an den Tod des Nationaltorhüters Robert Enke, der sich, an Depressionen erkrankt, am heutigen Donnerstag vor exakt 13 Jahren das Leben nahm.

Flick erlebte diesen tragischen Tod als Assistent des Bundestrainers Joachim Löw unmittelbar mit und sprach von einem "absoluten Schock". Er bat in der Erinnerung an Robert Enke um einen bewussten Umgang miteinander.