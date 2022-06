Flick: "Wir werden im November eine Mannschaft haben, die da ist"

Noch immer ist die deutsche Nationalmannschaft unter Hansi Flick ungeschlagen, die vergangenen vier Spiele allerdings endeten allesamt unentschieden. Mit Blick auf die WM im November bleibt der Bundestrainer positiv gestimmt. Im letzten Saisonspiel gegen Europameister Italien soll dennoch ein Sieg her.

Mit der Leistungsbewertung des DFB-Teams ist es derzeit ähnlich wie mit dem berühmten Glas Wasser, von dem die einen sagen, es sei halbvoll, und die anderen, es sei halbleer. Auf der einen Seite ist die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick noch immer ungeschlagen, seit der 57-Jährige im vergangenen September sein Amt angetreten hat. Auf der anderen Seite aber wartet der Nachfolger von Joachim Löw mit seinem Team seit nunmehr vier Partien auf den nächsten Sieg. Viermal gab's zuletzt ein 1:1. "Das", sagt Flick, "finde ich nicht gut, um es milde auszudrücken - weil ich gewinnen will." Er sagt aber auch: "Wir sind positiv, was die Entwicklung betrifft."

Im abschließenden Saisonspiel gegen Italien - der vierten Nations-League-Partie binnen zehn Tagen - hat das DFB-Team am Dienstagabend in Mönchengladbach die Möglichkeit, noch ein bisschen Wasser ins imaginäre Glas nachzufüllen, um die Bewertung eindeutiger zu gestalten. Es sind die letzten 90 Minuten des langen Fußballjahres 2021/22, bevor es nach einer kurzen Pause in die WM-Saison geht. Man spürt an der einen oder anderen Stelle, dass die Frische fehlt, dass die Kreativität verloren gegangen ist, dass die Spieler den Urlaub gut gebrauchen können. Doch es geht eben auch um Punkte für einen Wettbewerb, der außerhalb Deutschlands durchaus prestigeträchtig ist. Und darum, die anfangs von Flick entfachte und derzeit etwas abgeflaute Euphorie auf dem Weg nach Katar wieder anzuheizen.

Flick: "Da müssen wir noch mal alles reinhauen"

"Siege", sagt Flick, "sind immer wichtig für ein Team. Um das eigene Selbstvertrauen aufzubessern und um Vertrauen in die eigene Stärke zu bekommen." Er benutzt in diesem Zusammenhang sogar das Wort "elementar", als er am Montag noch in Budapest, dem Ort des jüngsten 1:1 gegen Ungarn, vor die Presse tritt, schiebt dann aber eilig nach: "Na, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber es wäre schön, wenn wir für den Aufwand belohnt würden, den wir betreiben. Da müssen wir noch mal alles reinhauen."

Es hat nichts mit der Idee oder der Philosophie, mit dem Willen oder dem Einsatz zu tun. Sondern eher mit Vertrauen. Hansi Flick

Alles reinhauen - danach sah es zuletzt gegen Ungarn nicht unbedingt aus. Flick jedoch verneint, dass es am Samstag an Willen oder Einsatz gemangelt habe. Er stellt sich - man kennt das von ihm - bei aller Unzufriedenheit über den Spielvortrag und das Resultat vor seine Mannschaft. "Wir haben schon gedacht, dass wir ein bisschen weiter sind", sagt er, angesprochen auf das Ungarn-Spiel. Aber dann fährt er anders fort, als man es vielleicht erwartet hätte: "Es hat nichts mit der Idee oder der Philosophie, mit dem Willen oder dem Einsatz zu tun. Sondern eher mit Vertrauen." Vertrauen in die eigene Qualität, in die eigenen Fähigkeiten, "diese auch umzusetzen im Spiel". Das Potenzial sei da, nur an der Umsetzung hapere es noch. "Aber daran arbeiten wir."

Konkret zeigten Flick und sein Trainerteam der Mannschaft nach dem Ungarn-Spiel einige Szenen, in denen Dynamik gefragt gewesen wäre, aber stattdessen ein Rück- oder Querpass gewählt wurde. Die Gefahr verpuffte dadurch, das Spiel wurde unansehnlich, der Gegner bekam Oberwasser - auch weil das von Flick gern gesehene Umschalten nach eigenen Ballverlusten kaum stattfand. Bei der WM im November sollte das nicht passieren - und wird es nicht, ist sich Flick trotz der jüngsten Rückschritte sicher: "Ich denke, dass wir bis dahin eine sehr gute Entwicklung machen werden", sagt er und versichert: "Wir werden im November eine Mannschaft haben, die da ist und die sich den Herausforderungen stellen wird."

Die nächste Herausforderung heißt nun zunächst Italien, das sich ebenfalls im Aufbau befindet, aber die Nations-League-Tabelle derzeit anführt. "Das", sagt Flick, "wollen wir ändern." Mit einem eigenen Sieg, der nicht nur gut wäre für die Urlaubsstimmung, sondern auch mit Blick auf die WM.