Flick verschiebt Kaderbekanntgabe - Müller: "Ich stehe bereit"

Der neue DFB-Coach Hansi Flick wird seinen ersten Kader nicht am Donnerstag, sondern erst am Freitag bekanntgeben. Auch Bayern-Stürmer Thomas Müller hofft, dass sein Name auf der Liste steht.

Wie der DFB am Dienstag mitteilte, habe die Verschiebung "organisatorische Gründe". Die DFB-Auswahl tritt mit Flick als neuem Chefcoach am 2. September in St. Gallen gegen Liechtenstein, am 5. September in Stuttgart gegen Armenien und am 8. September in Reykjavik gegen Island an. In der Gruppe J ist Deutschland derzeit nur Tabellendritter. Für das direkte Ticket für die WM in Katar ist der Gruppensieg notwendig.

Auch Thomas Müller will nach wie vor mithelfen, dieses Ziel zu erreichen, er hofft auf eine Berücksichtigung Flicks. "Wir haben natürlich schon telefoniert, wir haben auch persönlich ein gutes Verhältnis. Da ging es aber noch nicht konkret um irgendwelche Nominierungen", sagte der 31-Jährige bei einem Sponsorentermin im Paulaner am Münchner Nockherberg. "Grundsätzlich habe ich meine Bereitschaft signalisiert. Wenn er mich anrufen und nominieren will, dann stehe ich bereit. Den Rest wird man in der Zukunft sehen."

Müller, der mit dem früheren FCB-Coach in den vergangenen zwei Spielzeiten sieben Titel gewann, hatte zuletzt von Vorgänger Joachim Löw ein EM-Ticket erhalten und kam in allen vier Spielen zum Einsatz (kicker-Note 3,83). Bei der EURO 2020 blieb der zehnmalige WM-Torschütze aber wie auch bei den anderen Kontinentalturnieren zuvor ohne Treffer.