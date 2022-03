Flick verrät: Auftakt mit ter Stegen und Schlotterbeck

Die Ausfallflut macht die Startelf-Nominierung vor dem Heimspiel gegen Israel zum Puzzle. Erste Einblicke, wie Hansi Flick den Auftakt ins WM-Jahr am Samstag in Sinsheim angehen will, hat der Bundestrainer auf der Pressekonferenz am Freitag dennoch gegeben. Klar ist: Der Kapitän bekommt eine Pause.

Einsatzgarantie: Nico Schlotterbeck (li.) und Marc-André ter Stegen. Getty Images (2)