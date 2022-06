Flick und die Qual der Wahl: "Jeder hat noch Luft nach oben"

Die anstehenden Partien in der Nations League sollen Aufschlüsse darüber bringen, welche Strecke die deutsche Nationalelf noch auf dem Weg Richtung Weltspitze zurückzulegen hat. Hansi Flick will von jedem seiner Spieler eine Entwicklung sehen. Personell hat der Bundestrainer die Qual der Wahl.

Auch nach dem Abschlusstraining, das an diesem Freitag auf heimischem Rasen in Herzogenaurach und unter blauem Himmel ablief, waren Hansi Flick und sein assistierendes Team nicht klüger. Zumindest äußerte sich der Bundestrainer derart. Diese letzte Übungseinheit vor dem Start in die vierteilige Nations-League-Tour an diesem Samstag im italienischen Bologna (Anpfiff: 20.45 Uhr) befand der Bundestrainer nach einer insgesamt schon "sehr guten Woche" als ebenfalls "sehr gut". Und deshalb muss er nun die "Qual der Wahl" ertragen bei den vielen Fragen, wer denn nun loslegen darf in Bologna gegen den längst geerdeten Europameister des Vorjahres, dem zwischenzeitlich von Nordmazedonien die Zulassung zur Weltmeisterschaft zum Jahresende 2022 versagt wurde. Flick erwartet viele ehrgeizige Spieler beim renommierten Gegner, der am vorigen Mittwoch von Argentinien in London unbarmherzig mit 3:0 Toren abgefertigt wurde.

Flick will sich allerdings ohnehin mehr mit den Seinen befassen. "Fokussiert" und "konzentriert" soll die deutsche Mannschaft diese Aufgabe im an diesem Freitag schwülen, grauen Norditalien angehen. Der Gegner soll "immer wieder unter Druck" gesetzt und "mutig" gespielt werden, wie schon beim 1:1 in den Niederlanden Ende März. Zur Vorbereitung darauf wurde beim Üben "versucht, den Wettkampf zu simulieren", nachdem diese Nations League als Anhängsel an die längst abgeschlossene Saison 2021/22 angefügt wurde. Dennoch erlebt der DFB-Cheftrainer jeden seiner Auserwählten "sehr motiviert".

Flick: "Ich erwarte von jedem Spieler, dass er sich noch weiterentwickelt"

Und schon ist der oberste deutsche Fußballlehrer beim Grundsätzlichen, das er schon mehrmals verkündet hat. "Gut vorbereitet" sollen seine Akteure in die Spiele gehen, betont er, "für diese Einstellung stehen wir". Diese präparierende Professionalität soll nun gegen Italien in einem entsprechenden Vortrag in den echten Wettkampf umgesetzt werden. Flick spricht da immer wieder von "Entwicklung", sogar bei vermeintlich etablierten Kräften, wie bei Joshua Kimmich, als der namentlich angesprochen wurde. "Ich erwarte von jedem Spieler, dass er sich noch weiterentwickelt", betonte Flick, "jeder hat noch Luft nach oben."

Mit diesen Ansagen weist der Coach schon jetzt Richtung Katar und formuliert den Gesamtanspruch: "Wir wollen eine Entwicklung machen, die uns dahin führt, wo Deutschland stehen sollte, unter den Besten in Europa und der Welt." Die Zwischenschritte gegen zweimal Italien (Rückspiel am 14. Juni in Mönchengladbach), gegen England am Dienstag in München sowie in Ungarn am 11. Juni sollen Aufschlüsse über den Rest der Strecke liefern.

Marco Reus (33) wird die erste Etappe nicht mitgehen. Der an einem Infekt leidende Offensivallrounder aus Dortmund absolviert an diesem Freitag sowie am Samstag Sondereinheiten und soll bei positivem Verlauf hernach zur Mannschaft stoßen. In den anschließenden Partien werde mit Blick auf die Belastungssteuerung verändertes Personal auflaufen, sagt Flick und kündigt für den Auftakt des Spiele-Quartetts an: "Wir wollen mit der bestmöglichen Mannschaft gegen Italien gewinnen."

Havertz wäre erste spannende Alternative

Kapitän Manuel Neuer wird also im Tor gesetzt sein, Niklas Süle und Antonio Rüdiger sollten die Innenverteidigung bilden, Kimmich und Leon Goretzka die Doppelsechs davor. Da Flick von Jonas Hofmann und Thilo Kehrer sehr viel hält, ist davon auszugehen, dass der eine, Hofmann, rechts in der Viererkette als offensiver Interpret, sowie der andere, Kehrer, als eher defensiver Darsteller und zur Wahrung der Balance erste Wahl sein werden. Im offensiven Mittelfeld bietet sich das Münchner Trio Serge Gnabry, Thomas Müller, Leroy Sané an, davor der von Flick gelobte Timo Werner. Kai Havertz ist gewiss eine erste spannende Alternative für die Spitze oder das rechte oder mittlere offensive Mittelfeld. Flick hat eben die Qual der Wahl.