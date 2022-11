Flick und das Ende der Löw'schen Tradition

An diesem Mittwoch geht es für die deutsche Mannschaft los bei der WM 2022. Wie wird die Aufstellung aussehen? Ein Aus- und ein Rückblick.

Aus Katar berichtet Karlheinz Wild

Es ist die große Frage vor jedem Spiel und ganz besonders vor dem Auftakt eines Turniers: Welche Startelf schickt der Bundestrainer los? Hansi Flick (57) verriet am Tag vor der ersten Partie dieser Weltmeisterschaft 2022 nur so viel: "Im Tor wird Manuel Neuer spielen." Und da Joshua Kimmich bei der abschließenden internationalen Pressekonferenz als Vertreter der Mannschaft sprach, ergänzte der Coach mit einem Grinsen, er gehe davon aus, "dass Jo in die Startelf findet". Wer sonst? Sichere Kandidaten sind Antonio Rüdiger, Niklas Süle, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Thilo Kehrer. Wer außerdem?

Der Rückblick auf den letzten und einzigen WM-Test im Oman (1:0-Sieg) verspricht keine erhellenden Antworten, da der Bundestrainer diese zähen 90 Minuten zur Akklimatisierung an Temperaturen und Luftfeuchtigkeit am Persischen Golf nutzte. Lukas Klostermann, Matthias Ginter oder Youssoufa Moukoko werden für die Anfangsformation eher nicht infrage kommen. Mit der sonstigen Hinführung auf ein Turnier, ob WM oder EM, seien die Umstände vor dieser Wintertour durch Katar nicht zu vergleichen, sagt der DFB-Chefcoach.

Wie lief die jeweilige Vorbereitung unter seinem Vorgänger Joachim Löw (62), der bei der Heim-WM 2006 dem damaligen Bundestrainer Jürgen Klinsmann zur Seite stand und sich nach dem Turnier Flick als Assistenten holte? Deren Kooperation endete 2014 mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft.

Die letzten Tests vor einer WM seit 2006:

Vor 2006 waren es binnen sieben Tagen drei Spiele: gegen Luxemburg gab es einen 7:0-Sieg, gegen Japan ein 2:2-Remis, gegen Kolumbien ein 3:0. Im ersten WM-Spiel spielten gegenüber dem letzten Test zehn der elf Startelfspieler mit, lediglich Michael Ballack wurde durch Tim Borowski ersetzt gegen Costa Rica (4:2), also ein Spieler getauscht.

Vor 2010 waren es binnen sechs Tagen zwei Spiele: gegen Ungarn ein 3:0, gegen Bosnien-Herzegowina ein 3:1. Gegenüber dem letzten Test gegen Bosnien-Herzegowina wurde allein Piotr Trochowski von Thomas Müller ersetzt im Startspiel gegen Australien (4:0), also ein Spieler.

Vor 2014 waren es binnen fünf Tagen zwei Spiele: gegen Kamerun endete die Partie 2:2, gegen Armenien 6:1. Gegenüber dem letzten Test gegen Armenien wurden zum 4:0-Start gegen Portugal die Torhüter (Neuer für Roman Weidenfeller) getauscht, Mesut Özil ersetzte den verletzten Marco Reus. Es wurden also zwei Spieler getauscht.

Vor 2018 waren es binnen sechs Tagen zwei Spiele: in Österreich wurde 1:2 verloren, gegen Saudi-Arabien folgte ein 2:1-Sieg. Gegenüber dem letzten Test gegen Saudi-Arabien wurden im Vergleich zum 0:1-Start gegen Mexiko zwei Spieler ausgetauscht: Marvin Plattenhardt spielte für Jonas Hector, Özil für Reus.

Fazit: Vor den vergangenen vier Weltmeisterschaften bildete im letzten Test vor dem Turnier größtenteils die anschließende Startelf die Mannschaft: zweimal wurden zwei Akteure ausgetauscht, zweimal nur einer.

Die letzten Tests vor einer EM seit 2008:

Vor der EM 2008 waren es zwei Testspiele: gegen Belarus 2:2 (27.05.), gegen Serbien 2:1 (31.05.). Gegenüber dem letzten Test gegen Serbien wurden im Startspiel gegen Polen (2:0) Bastian Schweinsteiger und Kevin Kuranyi von Lukas Podolski und Miroslav Klose ersetzt, also zwei Spieler.

Vor 2012 waren es zwei Testspiele: gegen die Schweiz wurde mit 3:5 verloren (26.05.), gegen Israel folgte ein 2:0-Sieg (31.05.). Gegenüber dem letzten Test gegen Israel wurde im Startspiel gegen Portugal (1:0) Toni Kroos von Schweinsteiger ersetzt, Per Mertesacker von Mats Hummels, also zwei Spieler.

Vor 2016 waren es zwei Testspiele: gegen die Slowakei wurde 1:3 verloren (29.05.), gegen Ungarn 2:0 gewonnen. Gegenüber dem letzten Test gegen Ungarn wurde im Startspiel gegen die Ukraine (2:0) Antonio Rüdiger von Shkodran Mustafi ersetzt, also ein Spieler.

Vor 2021 waren es zwischen dem 2.6. und 7.6. zwei Spiele: gegen Dänemark 1:1, gegen Lettland 7:1. Gegenüber dem letzten Test gegen Lettland ging dieselbe Elf ins Startspiel gegen Frankreich (0:1). Kein Spieler wurde ausgetauscht.

Fazit: Unter Löw wurden vor vier Europameisterschaften zweimal zwei Spieler nach der Generalprobe ausgetauscht, einmal einer, einmal keiner. Löw tauschte also vor einem Turnier nie mehr als zwei Spieler aus nach dem letzten Test und vor dem Startspiel. Bei Flick werden es an diesem Mittwoch gegen Japan sicher mehr sein, die die WM-Tour beginnen, im Vergleich zu jener Elf, die vor einer Woche gegen den Oman in Maskat bei Anpfiff auf dem Platz stand. Die Tradition, die Löw mit seinen sparsamen Personalwechseln zwischen letzten Tests und Turnierstart pflegte, wird Flick also nicht fortsetzen.