Flick über Schlotterbeck: "Ein bisschen gezogen, bisschen verkrampft"

Nico Schlotterbeck musste gegen Peru in der Schlussphase ausgewechselt werden. Grund zur Sorge besteht aber nicht - weder für das Spiel gegen Belgien noch für den Liga-Gipfel.

Nico Schlotterbeck absolvierte gegen Peru sein neuntes Länderspiel. Der Dortmunder Defensivspieler nutzte die Chance in Abwesenheit von Antonio Rüdiger und Niklas Süle, um sich für einen Posten in der Abwehrkette zu bewerben. Das 1:0 durch Niclas Füllkrug leitete der Linksfuß mit einem feinem Chipball auf Vorlagengeber Kai Havertz ein und hatte auch in der Defensive zahlreiche gelungene Ballgewinne.

"Ich muss weiter alles geben, denn ich weiß, dass mit Toni (Rüdiger, d. Red.) und Niki (Süle, d. Red.) zwei herausragende Fußballer auf meiner Position spielen, die in ihrer Karriere schon alles gewonnen haben und zu Recht noch einen Tick vor mir stehen", schätzte Schlotterbeck vor der Partie gegen die Südamerikaner im kicker-Interview sein Standing ein.

Dass sich dieses durch den Peru-Auftritt verschlechtert hat, davon muss der BVB-Profi nicht ausgehen. Er könne als 23-Jähriger noch "viel von den Erfahrenen lernen", sagte Schlotterbeck im Vorfeld der Partie, genau das sei sein Ziel in den nächsten ein, zwei Jahren - "und dann will ich bereit dafür sein, mehr Verantwortung zu tragen".

Sprint ohne große Folgen

Ob er das im zweiten Testspiel des DFB am Dienstag gegen Belgien (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) und auch beim Bundesliga-Gipfel mit seinen Dortmundern in München am 1. April auch tun kann, war in der Schlussphase des Peru-Spiels plötzlich fraglich geworden.

Denn da zog Schlotterbeck einen Sprint an und blieb nach einem harmlosen Zweikampf am Boden sitzen. Kurz darauf wurde er mit einem bandagierten linken Oberschenkel vom Platz geführt. Bundestrainer Hansi Flick aber gab schnell Entwarnung: "Ich war gerade bei ihm, er hat gesagt, alles in Ordnung", so Flick im ZDF. Es habe "ein bisschen gezogen, bisschen verkrampft", es sei aber "alles okay".