Flick über Sané: "Man sagt immer, wir hätten in München Probleme gehabt"

Vor seinem zweiten Spiel als Bundestrainer sprach Hansi Flick am Samstag auch über Leroy Sané - und deren Verhältnis in München.

Auch Hansi Flick merkte am Donnerstag, dass Leroy Sané gerade ein bisschen was zu beweisen hat. "Wir haben der Mannschaft in der Analyse des Liechtenstein-Spiels eine Szene von Leroy gezeigt", sagte der Bundestrainer über seinen ehemaligen Bayern-Schützling, der in München einen schweren Stand hat. "Da ist er nach Ballverlust hinterhergegangen, hat sich den Ball wiedergeholt und ihn weitergespielt."

In dieser Szene, so Flick, "kann man vieles erkennen, was ihn auszeichnet." Wie auch bei Sanés Tor zum 2:0-Endstand: "Wenn der Raum eng ist, kann er sich befreien, dann kann er auch zum Abschluss kommen. All diese Dinge - das Nachsetzen nach Ballverlust, die Dynamik - sind wichtig für eine Mannschaft. Wenn er diese Dinge zeigt, dann ist alles gesagt, dann sind wir super happy. Er hat gezeigt, dass er bereit ist.“

In der Nationalmannschaft war Sané am Donnerstag einer der besten Deutschen, in München musste er sich zuletzt - nachdem er von den eigenen Fans ausgepfiffen worden war - hinter Jamal Musiala anstellen. Auch unter Flick lief es im vergangenen Jahr nicht immer rund für den ehemaligen Schalker. "Man sagt immer, wir hätten in München Probleme gehabt", meinte Flick über das Verhältnis der beiden. "Das ist Unsinn."

"Wenn du eine Mannschaft trainierst, dann geht es darum, dass du erfolgreich bist. Leroy und ich haben immer offen miteinander gesprochen. Alles andere wurde hineininterpretiert. Wir haben keine Probleme gehabt und werden die auch jetzt nicht haben.“