Flick über Löws Anruf: "Mein Leben wäre anders verlaufen"

Vor dem Liechtenstein-Spiel wird Ex-Bundestrainer Joachim Löw verabschiedet. Hansi Flick erinnert sich an einen entscheidenden Anruf zurück.

Am Donnerstag tritt die deutsche Nationalmannschaft zum letzten Mal im Kalenderjahr 2021 auf heimischem Boden an. Am Rande des - sportlich unbedeutenden - WM-Qualifikationsduells gegen Liechtenstein wird der ehemalige Bundestrainer Joachim Löw verabschiedet.

Sein Nachfolger, Hansi Flick, hofft gerade deshalb auf "ein volles oder nahezu ausverkauftes Stadion" in Wolfsburg, auch wenn er "weiß, dass das gerade nicht ganz so einfach ist".

Er, also Löw, "hat über die Jahre eine herausragende Arbeit gemacht", sagt Flick, der überhaupt nur wegen Löw 2006 als Co-Trainer zum DFB kam. "Er hat mich damals angerufen, das war, wie man so schön sagt, ein 'Gamechanger'. Sonst wäre mein Leben ganz anders verlaufen, deshalb bin ich ihm wahnsinnig dankbar."

Zusammen feierte das Gespann Löw/Flick mehrere Halbfinal- und Final-Einzüge und 2014 schließlich den WM-Triumph in Brasilien. "Es war eine tolle Zeit mit ihm, er war ein absoluter Chefcoach, ein Leader, wie man sich das vorstellt. Da habe ich mir einiges abschauen können. Von daher hat er einen guten Abschied verdient, das wollen wir auch mit unserem Spiel zeigen."