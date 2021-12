Flick über Hummels: "Im Moment nicht dieses Niveau"

Mats Hummels (32) wurde von Hansi Flick noch nicht für die Nationalmannschaft nominiert. Das könnte auch so bleiben.

Immer wieder hatte Hansi Flick in den vergangenen Monaten, als er seinen DFB-Kader aufzählte, auch von Mats Hummels gesprochen. Also darüber, warum der BVB-Verteidiger nicht nominiert worden war. Vornehmlich, so Flick, ging es um Hummels' nach der EM lädiertes Knie, das jede Pause gebrauchen konnte.

Was der Bundestrainer nun im Interview bei "RTL/ntv" sagte, klang schon etwas kritischer. Im Moment, so Flick, habe Hummels "nicht dieses Niveau, diese Qualität in seinem Spiel. Ich weiß auch, wenn ich ihn so sehe, auch mit ihm spreche, dass er schon so das eine oder andere Problemchen hat."

Ausgerechnet im Topspiel gegen den FC Bayern (2:3) hatte Hummels zuletzt einen schlechten Arbeitstag erwischt (kicker-Note 5,5), anschließend gegen Besiktas (5:0, Note 3) laut BVB-Coach Marco Rose aber eine "sehr gute Reaktion" gezeigt.

Auch Flick weiß, dass "er eine Qualität hat". Deshalb halte er Hummels weiter "die Tür offen". Das gelte aber auch für alle anderen, "die enorme Qualität haben, die uns weiterbringen".