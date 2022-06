Flick über Elfmetersünder Schlotterbeck: "Sehr unglücklich"

Nico Schlotterbeck - noch Freiburg, bald BVB - bringt frischen Wind in die Nationalmannschaft. Aber auch manche Aktion, zu der sich Bundestrainer Hansi Flick äußern muss.

Alles habe seine Vor- und Nachteile, heißt es doch so schön - und das scheint auch für die Unbedarftheit des Jung-Nationalspielers Nico Schlotterbeck (22) zu gelten. Seine selbstbewusste, mitunter forsche Herangehensweise hat dem Verteidiger den Wechsel zu Borussia Dortmund und die Berufung in die deutsche Nationalmannschaft eingebracht, in der er nun nicht zum ersten Mal auch etwas negativ auffiel.

Zweiter später Elfmeter im dritten Länderspiel

In seinem dritten Länderspiel gegen England (1:1) hatte Schlotterbeck wie schon bei seinem Debüt gegen Israel einen späten Elfmeter verursacht, der am Dienstagabend auch Punkte kostete. Der Linksfuß war Englands Kapitän und Torschützen Harry Kane in die Hacken getreten, der den Kontakt dankend annahm - für einen Elfmeterpfiff hatte er aber ausgereicht.

Während Schlotterbeck einem Interview nach Spielende aus dem Weg ging, nahm Hansi Flick zum Elfmetersünder Stellung: "Ich glaube, dass es sehr unglücklich war", so der Bundestrainer, der seinem Abwehrspieler keinen Vorwurf mache. "Es ist eine Sache, die passiert."

Auch wenn ein Fehler passiert, macht er einfach weiter. Das sind die Dinge, die wir brauchen. Hansi Flick

Referee sieht eine "dumme Aktion"

Eine "dumme Aktion", die ihm keine andere Wahl gelassen habe, hatte Schiedsrichter Carlos del Cerro Grande (Spanien) gesehen - nach einem Ausflug in die Review Area. Flick blieb weiterhin gnädiger, nachdem er Schlotterbeck in Folge des Israel-Spiels gemahnt hatte, er müsse aus solchen ausschlaggebenden Situationen lernen: "Nico hat gezeigt, dass er eine richtige Verstärkung ist", so der Bundestrainer. "Auch wenn ein Fehler passiert, macht er einfach weiter. Das sind die Dinge, die wir brauchen."