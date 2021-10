Flick: Trapp "kann sehr zufrieden sein"

Arsenal-Bankdrücker Bernd Leno erhielt bei Hansi Flicks Kader-Nominierung den Vorzug vor Kevin Trapp - weil es gerade eine "klare Rangordnung" gebe, so der Bundestrainer.

Gala in München: Eintracht Frankfurts Stammkeeper Kevin Trapp. imago images/ActionPictures

Im WM-Qualifikationsspiel gegen Rumänien musste Bundestrainer Hansi Flick mit nur zwei Torhütern auskommen. Weil Manuel Neuer wegen Adduktorenproblemen passen musste, stand Marc-André ter Stegen in Hamburg zwischen den Pfosten, Bernd Leno war erster Vertreter - nicht Kevin Trapp.

Die Nummer 1 von Eintracht Frankfurt war im August noch Teil des ersten Flick-Kaders gewesen, musste diesmal aber weichen, weil ter Stegen nach seiner Knie-OP wieder vollständig fit war. Doch warum wurde Trapp auch Leno vorgezogen, der seinen Platz im Tor des FC Arsenal an Aaron Ramsdale verloren hat?

"Wir haben eine klare Rangordnung", betonte Flick am Freitagabend vor dem Rumänien-Spiel am RTL-Mikrofon noch einmal: "Eins, zwei, drei, vier." Und da ist Leno weiterhin die Nummer drei vor Trapp, der kurz vor der Länderspielpause bei Frankfurts 2:1-Coup beim FC Bayern so herausragend gehalten hatte.

Flick glaubt an Leno - Neuer am Montag wohl wieder dabei

Diese Rangordnung "haben wir den Spielern auch klar so kommuniziert, damit jeder weiß, wo er augenblicklich steht. Jeder hat aber auch die Möglichkeit, sich in dieser Rangliste zu steigern", hatte Flick diese Woche im großen kicker-Interview erklärt und seine Hoffnung ausgedrückt, dass Leno "bei Arsenal wieder die Nummer 1 wird. Wir sind von seiner Qualität überzeugt."

Gleichzeitig "freuen wir uns natürlich, dass Kevin so herausragend gehalten hat", fügte Flick, der sein Aufgebot schon vor Trapps Gala in München bekanntgegeben hatte, am Freitag hinzu. "Jeder kann sich durch Leistung wieder ins Team hereinbringen. Von daher kann er sehr zufrieden sein, wir sind auch zufrieden."

Wenn Deutschland am Montag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) in Nordmazedonien antritt, ist das aktuelle DFB-Torwarttrio wieder komplett. "Ich denke", sagte Flick über Neuer, "dass er für Montag wieder fit ist."