Flick steht als Vertreter des Palsson-Vertreters bereit

Dries Wouters knickte am Mittwoch mit dem Fuß um und musste die Einheit des FC Schalke abbrechen, Florian Flick könnte den Belgier, der gegen Rostock den gesperrten Victor Palsson vertreten hatte, am Sonntag gegen Ingolstadt ersetzen.

Bis bis zum 8. Spieltag musste Dries Wouters auf sein Startelfdebüt für Schalke 04 warten: Beim 2:0 in Rostock vertrat der Belgier am Samstag den rotgesperrten Victor Palsson im defensiven Mittelfeld (kicker-Note 4). Am Mittwoch nun knickte Wouters im Training mit dem linken Fuß um, ein Einsatz am Sonntag gegen den FC Ingolstadt (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) erscheint derzeit ungewiss. Die Vertretung des Palsson-Vertreters könnte Florian Flick übernehmen.

Darko Churlinov trug bei der Einheit eine Maske, ihn plagt derzeit eine Kieferverletzung. Schwerwiegend ist diese nicht, Churlinov steht für das Wochenende zur Verfügung.

Das soll auch für das Sturmduo gelten, wenngleich Simon Terodde, der an zwölf der bisherigen 13 Schalker Saisontreffer direkt beteiligt war (10 schoss er selbst), sowie Marius Bülter am Mittwoch eine Trainingspause einlegten. Nach Klubangaben handelte es sich um Belastungssteuerung.