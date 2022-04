Flick staunt bei Asanos Doppelpack

Mit dem bemerkenswerten Sieg über die TSG Hoffenheim vergrößert Aufsteiger VfL Bochum seine Distanz zu den Abstiegsrängen. Als doppelter Torschütze glänzt diesmal ein Spieler, der ansonsten häufig untertaucht.

Vor zwei Wochen noch war Aufsteiger VfL Bochum auch wegen des Becherwurfs im Stadion an der Castroper Straße in die Schlagzeilen geraten. Rein sportlich aber lässt sich die Mannschaft von Thomas Reis offensichtlich durch nichts beirren. Mit dem dritten Auswärtssieg baut der Aufsteiger seine Distanz zu den Abstiegsrängen auf ein ansehnliches Polster aus. Neun Punkte Vorsprung auf Platz 16: Bisher stieg noch nie ein Klub aus der Bundesliga ab, der zu so einem späten Zeitpunkt der Saison einen solchen Vorsprung aufwies.

Mit einer bemerkenswerten taktischen Leistung legte der VfL den favorisierten Champions-League-Anwärter aufs Kreuz. Thomas Reis hatte im Mittelfeld umgestellt und seine Mannschaft in einem 4-2-3-1 angeordnet, so wie in der Meistersaison. Hoffenheim-Leihgabe Kostas Stafylidis rückte erstmals ins Mittelfeld neben Capitano Anthony Losilla, und dieser Schachzug trug mächtig zur Stabilisierung im Zentrum bei.

Riemanns ideale Vorlagen

Für die spektakulärsten Momente im Spiel sorgte allerdings eine ganz bemerkenswertes Duo. Zweimal fädelte Manuel Riemann mit einem weiten Abschlag einen Treffer ein, zweimal vollstreckte Takuma Asano, der bisher in der Bundesliga nicht sonderlich als Torschütze aufgefallen war.

"Jetzt hat er sich endlich mal für seine starken Trainingsleistungen und seine intensive Arbeit belohnt", freute sich auch Mittelstürmer Sebastian Polter, der erneut mit großem Fleiß auffiel und als besonderer Störfaktor in vorderer Linie enorm wichtig für das Team war.

Eiskalt statt überhastet

Und der doppelte Torschütze? Bisher war Asano meist über gute Ansätze nicht hinausgekommen. Schnell ist er, wendig, dribbelstark, aber im Abschluss häufig überhastet. Diesmal blieb er zweimal eiskalt vor dem gegnerischen Tor. Wie beim 1:0: Nach Riemanns weitem Abschlag nahm er den Ball perfekt an, zog in die Mitte und ließ mit seinem Flachschuss ins kurze Eck Oliver Baumann keine Chance.

Ganz ähnlich beim zweiten Treffer in der 59. Minute. Langer Abschlag von Riemann, Florian Grillitsch patzt, Asano erkennt die Chance, läuft auf das Tor zu und überwindet Baumann erneut. Erster Doppelpack also das Japaners in der Bundesliga; vorher hatte er in 48 Spielen lediglich zweimal getroffen - nun also in einer Partie gleich doppelt.

Dabei war zunächst gar nicht selbstverständlich, dass der Japaner in der Bochumer Startelf auftauchen würde, weil er zuvor im Einsatz mit seiner Nationalmannschaft unterwegs gewesen war. Reis aber hatte schon vorher erwähnt, Asano bringe die erforderliche Frische mit. Außerdem beflügelte den wendigen Offensivmann natürlich, dass er mit Japan unter der Woche das WM-Ticket gelöst hatte.

Flick erwischt genau das richtige Spiel

Bochums Japan-Tag also beim Hoffenheimer Afrika-Tag: Mit besonderen Aktionen rund um das Spiel unterstützt der Gastgeber soziale Projekte in Afrika. Aus sportlicher Sicht indes stand der Mann aus Fernost im Mittelpunkt, der ansonsten zwar mit großem Speed und Fleiß auffällt, sich als Torschütze aber bisher deutlich zurückhielt.

Bemerkenswert am Rande, dass Bundestrainer Hansi Flick in Sinsheim auf der Tribüne Augenzeuge der Asano-Gala wurde. Denn am 23. November tritt die deutsche Elf bei ihrem ersten WM-Spiel gegen Japan an. Dann könnte Asano wieder auftrumpfen, auch wenn ihm bei der WM die idealen Vorlagen von Keeper Riemann natürlich fehlen werden ...