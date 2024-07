Flick startet in Barcelona - Wird Thiago einer seiner Assistenten?

Am Mittwoch begann das Abenteuer von Hansi Flick als neuer Trainer des FC Barcelona. Beim Startschuss der Saisonvorbereitung tummelten sich reichlich Talente. Im Hintergrund wird über ein Engagement von Thiago als Flick-Assistent gemunkelt.

Für Hansi Flick hatte das Warten an diesem Mittwoch endlich ein Ende. Der ehemalige Bundestrainer startete als neuer Chefcoach des FC Barcelona in die Vorbereitung auf die Saison 2024/25. In den sozialen Medien verbreiteten die Katalanen ein Video, in dem ein sichtlich gut gelaunter Flick erste Gespräche mit Spielern führt.

Insgesamt 28 Spieler durfte der 59-Jährige auf dem Trainingsgelände begrüßen, dazu gehörten auch eine ganze Reihe an Jugendspielern. Noah Darvich, Kapitän der deutschen U-17-Weltmeister, war wie bereits angekündigt mit von der Partie. Mehr überraschte deswegen das Mitwirken der Talente Guille Fernandez (16), Andres Cuenca (17), Quim Junyent (17) und besonders des erst 15-jährigen Stürmers Toni Fernandez.

Nicht ausgeschlossen, dass Flick nach den starken Saisons von EM-Überflieger Lamine Yamal (16) und Innenverteidiger Pau Cubarsi (17) plant, weitere Teenager frühzeitig in die erste Mannschaft zu integrieren. Nach den obligatorischen Leistungs- und Medizinchecks am Mittwoch geht es am Donnerstag erstmals auf den Rasen.

USA-Reise als erste Herausforderung - Gespräche mit Thiago laufen

Ende Juli, wenn dann auch die EM-Fahrer zum Kader gehören werden, wartet die erste größere Herausforderung auf Flick: Im Rahmen der USA-Reise kommt es zu Testspielen gegen Englands Meister Manchester City, Champions-League-Sieger Real Madrid und Italiens Vizemeister AC Mailand. Die neue La-Liga-Saison startet für Barcelona dann am 17. August (21.30 Uhr, LIVE! bei kicker) mit dem schweren Auswärtsspiel beim FC Valencia.

Dann könnte neben Flick auch ein bekanntes Gesicht auf der Bank Platz nehmen. Wie die klubnahe Mundo Deportivo berichtet, wird im Verein gerade intensiver diskutiert, Thiago ins Trainerteam aufzunehmen. Der Spanier, der der Jugend Barcelonas entsprang und 68 La-Liga-Spiele (sieben Tore, neun Assists) für die Katalanen absolvierte, hat in dieser Woche aus Verletzungsgründen das Ende seiner aktiven Karriere bekanntgegeben.

Flick kennt Thiago aus gemeinsamen Zeiten beim FC Bayern, bis September 2020 spielte der Mittelfeld-Regisseur unter dem deutschen Coach. Am Mittwochmorgen war Thiago bereits auf dem Vereinsgelände, um Gespräche zu führen. Knackpunkt ist aktuell offenbar noch die Länge der Zusammenarbeit. Flick aber soll grundsätzlich ein Befürworter der Rückholaktion sein.