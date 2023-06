Flick setzt weiter auf den Faktor Zeit - und lobt nur Havertz

Sechs Gegentore kassierte die deutsche Nationalmannschaft in den letzten beiden Länderspielen. Die defensiven Sorgen im Hinblick auf die Heim-EM bleiben groß. Der Bundestrainer spielt dabei weiter auf Zeit.

"Das Spiel zeigt auch die Verfassung der Mannschaft", meinte Hansi Flick nach dem 3:3 gegen die Ukraine im 1000. Spiel des DFB-Teams im ZDF über die Leistung seines Teams.

"Wir haben gut angefangen, die Fans waren dabei. Wir haben das 1:0 gemacht. Dann haben wir individuelle Fehler gemacht, die zu den Gegentoren geführt haben", sprach der 58-Jährige außerdem direkt die einmal mehr enormen defensiven Probleme an, die seine aufgestellte Mannschaft bei sämtlichen drei Gegentoren offenbart hatte. Und die letztlich auch zu Pfiffen seitens des Bremer Publikums nach dem Gegentor zum zwischenzeitlichen 1:3 geführt hatten.

Flick: "Mannschaft hat nicht die breite Brust"

Auf Einzelkritik verzichtete Flick hingegen, obwohl nicht zuletzt Nico Schlotterbeck, den er schon zur Halbzeit ausgewechselt hatte, aber auch Julian Brandt, David Raum oder Matthias Ginter jeweils in der Entstehung des einen oder anderen Gegentreffern keineswegs gut ausgesehen hatten.

"Da merkt man, dass die Mannschaft nicht die breite Brust hat. Daran müssen wir weiter arbeiten. Wir wissen, dass es ein Prozess ist. Wir haben mit einer Dreierkette angefangen, dann ein bisschen umgestellt auf eine Viererkette und ein 4-3-3", sagte Flick und gestand damit indirekt auch ein wenig Ratlosigkeit bei dem Versuch ein, die weiterhin löchrige Defensive seines Teams zu stabilisieren.

Und so klangen Flicks Ausführungen erneut eher nach Durchhalteparolen: "Es ist natürlich so, dass wir wissen, dass wir nicht jedes Spiel gewinnen werden. Wir müssen einfach auch Mentalität zeigen. Mir tut es leid um die Mannschaft, weil sie noch versucht hat, das Spiel umzubiegen - und es hat zum Glück, das muss man klar sagen, auch noch zum 3:3 gereicht", sagte der ehemalige Bayern-Coach über die späte Aufholjagd seiner Mannschaft.

Bundestrainer dankt Joker Havertz

Die späten zwei Tore, zu denen Joker Kai Havertz mit dem Treffer zum 2:3 (83.) und einem herausgeholten Elfmeter, den Joshua Kimmich zum 3:3 verwandelte (90.+1), maßgeblich beigetragen hatte, veranlassten Flick dann sogar zu etwas Lob. "Wir haben in Ballbesitz vieles gut gemacht, Chancen herausgespielt. Dank Kai, der sich zweimal durchgesetzt hat, haben wir noch ausgeglichen."

Die Offensive jedoch war in Flicks Amtszeit ohnehin selten das große Problem gewesen. In der Defensive jedoch, in der eine eingespielte und sichere Abwehrformation rund ein Jahr vor Beginn der Heim-EM 2024 in weiter Ferne scheint, wurden die Fragenzeichen durch das 3:3 gegen die Ukraine dagegen sicher nicht kleiner.

