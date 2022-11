Flick setzt auf ein starkes Zentrum

Auf die Erleichterung vom Mittag folgt die Pflicht gegen Spanien. In Thilo Kehrer und Leon Goretzka schickt Hansi Flick im zweiten Gruppenspiel zwei neue Kräfte im Vergleich zur Niederlage gegen Japan (1:2) aufs Feld. Der Bundestrainer legt Wert auf ein starkes Zentrum.

Aus Katar berichtet Matthias Dersch

Der überraschende 1:0-Erfolg Costa Ricas über Japan hat die DFB-Elf vor dem Spiel gegen Spanien von dem ganz großen Druck befreit: Aus dem Friss-oder-Stirb-Spiel wurde aufgrund der Konstellation in der Gruppe E eine Partie, in der sich Deutschland im Al-Bayt-Stadion sogar eine Niederlage leisten könnte und dennoch weiterhin Chancen aufs Achtelfinale hätte. Bundestrainer Hansi Flick und seine Spieler werden es mit größter Erleichterung zur Kenntnis genommen haben.

Ein Sieg muss dennoch das Ziel der deutschen Elf sein und bleiben. Allein schon, um am letzten Gruppen-Spieltag nicht vom Ergebnis des Spiels zwischen Spanien und Japan abhängig zu sein. Doch das Resultat vom Nachmittag könnte den Kopf etwas freier machen, die Beine lockerer. Gegen spiel- wie formstarke Spanier wäre das zweifelsfrei eine Hilfe.

Beim enttäuschenden 1:2 zum WM-Auftakt gegen Japan hatte Flick mit einigen Startelf-Entscheidungen falsch gelegen: Niklas Süle, der wie zuletzt bei Borussia Dortmund als Rechtsverteidiger auflief, patzte bei beiden Gegentoren. Nico Schlotterbeck, der von Süle die Innenverteidiger-Position übernommen hatte, agierte nicht nur beim 1:2 fehlerhaft. Die Leidtragenden waren Thilo Kehrer und Jonas Hofmann, die beide in der monatelangen WM-Vorbereitung feste Bestandteile in Flicks Planungen gewesen waren, aber sich beim Ernstfall plötzlich auf der Bank wiederfanden. Im zweiten Gruppenspiel probt Flick nun zumindest teilweise die Rolle rückwärts.

Denn in der Viererkette verteidigt wieder Süle halbrechts, Kehrer rotiert auf die rechte Außenseite, Schlotterbeck auf die Bank. Es sind Maßnahmen, um die gegen Japan vor allem in der Schlussphase arg schwimmende Defensive zu stabilisieren. Zumal auch Abwehrchef Antonio Rüdiger nun wieder auf seiner angestammten Position links innen verteidigen darf und nicht wie gegen Japan rechts innen.

Umwälzungen gibt es auch im deutschen Mittelfeld und Angriff: In Joshua Kimmich, Ilkay Gündogan und Leon Goretzka setzt Flick auf drei starke zentrale Kräfte. Das Festhalten an Gündogan ist folgerichtig angesichts der starken Leistung gegen Japan, die der Profi von Manchester City bis zu seiner Auswechslung, die das Spiel kippen ließ, zeigte. Dass er auch Goretzka in die Startelf stellt, ist ein Signal, die Mitte zu stärken. Gündogan könnte in diesem Dreiergespann etwas weiter vorne seine Torgefahr in die Waagschale werfen, Goretzka aus der tieferen Position seine Wucht.

In der Sturmmitte verzichtete Flick auf das Wagnis, den international noch völlig unerfahrenen Niclas Füllkrug ausgerechnet gegen die starken Spanier in die Startelf zu stellen. Auch Kai Havertz, der gegen Japan ungefährlich blieb, findet sich diesmal auf der Bank wieder. In Thomas Müller und Serge Gnabry stehen zwei Spieler in der Startelf, die auf der Neun spielen können. Rochaden sind denkbar, zumal der quirlige Jamal Musiala die Offensive komplettiert.

Unabhängig vom Personal wird es gegen Spanien vor allem darauf ankommen, das geschickte Pass- und Positionsspiel der Mannschaft von Luis Enrique durch aggressive Abwehrarbeit und viel Fleiß zu unterbinden. Bei eigenem Ballbesitz dagegen ist Kontrolle gefragt, um die um Ballbesitz bemühten Spanier selbst zur Defensivarbeit zu zwingen. Ein offenes Spiel sollte die DFB-Elf vermeiden - das lehrt nicht zuletzt die Erfahrung aus dem Japan-Spiel, als die deutsche Mannschaft den Moment verpasste, das eigene Tor zu beschützen anstatt auf den zweiten eigenen Treffer zu gehen.