Flick selbstkritisch: "Wir machen auch nicht alles richtig"

Konzentriert, aber nicht unentspannt - so hat sich Hansi Flick am Montagmittag bei der Pressekonferenz des DFB in Herzogenaurach präsentiert. Am Dienstag steht in München der Klassiker gegen England an, "darauf freuen wir uns", sagt der Bundestrainer und schiebt einen wichtigen Satz nach: "Wir gehen in das Spiel mit einem guten Gefühl."

Kündigt Wechsel gegen England an: Hansi Flick. IMAGO/ActionPictures