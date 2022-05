Flick schaut auch bei Terodde "genau hin"

Hansi Flick schließt eine WM-Nominierung von Zweitliga-Torschützenkönig Simon Terodde nicht aus.

Schon zum vierten Mal ist Simon Terodde Torschützenkönig der 2. Bundesliga geworden, zum ersten Mal knackte er dabei die 30-Tore-Marke. Das ist auch dem Bundestrainer nicht verborgen geblieben.

"Es ist herausragend, wie er die letzten Jahre die Tore macht. Er hat eine gute Quote", sagte Hansi Flick am Donnerstag über den 34-jährigen Schalke-Stürmer, der erwartungsgemäß nicht im Nations-League-Aufgebot auftauchte.

Einen Platz im WM-Kader der DFB-Auswahl, die Terodde unlängst als "großen Traum" bezeichnet hatte, schloss Flick nicht aus. "Auch da schauen wir genau hin", betonte er. "Wir werden jetzt sehen, wie es nächste Saison aussieht, ob er in der ersten Liga Tore erzielen kann. Wenn er auf einem Topniveau spielt - das ist die Bundesliga - und dort auch gut performt und seine Tore macht, sind alle Türen und Tore offen."

Bislang kommt Terodde in der Bundesliga auf zehn Tore in 58 Einsätzen, in der 2. Bundesliga dagegen traf er in 283 Auftritten 172-mal.