Flick ruft den Ernstfall aus - DFB-Elf im Sondertrikot

Das 1000. Länderspiel in der DFB-Geschichte gegen ein vom Krieg gebeuteltes Land beschert auf gleich zwei Ebenen besondere Vorzeichen - Hansi Flick ruft vor der Partie gegen die Ukraine dennoch den Beginn der entscheidenden Phase vor der Europameisterschaft aus.

Die deutsche Nationalelf wird am Montag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) in Bremen mit einem Sondertrikot auflaufen, auf dem das DFB-Logo von der Zahl 1000 umrandet wird. Die getragenen Jerseys werden im Anschluss an die Partie über die DFB-Stiftung für die Ukraine-Hilfe versteigert. Der Bundestrainer weiß um die Bedeutung der Partie "gegen ein Land, das in einer ganz schwierigen Situation ist". Dennoch erwartet Hansi Flick nach der Experimentierphase im März Resultate: "Ich habe den Spielern gesagt, dass wir erwarten, dass sie ans Limit gehen, dass sie auch leiden. Es gilt, jedes Spiel zu nutzen, um beim EM-Eröffnungsspiel am 14. Juni in der Startelf zu stehen."

Dass Flick Niklas Süle zu diesem Juni-Lehrgang erneut nicht eingeladen hat, obwohl er erstmals in seiner Amtszeit mit Dreierkette verteidigen will, war bereits das dominierende Thema in den ersten Trainingstagen von Frankfurt. Sportdirektor Rudi Völler hat sich dazu geäußert und den Bundestrainer flankiert, Antonio Rüdiger ebenfalls und den Verteidiger gestützt. Die Pressekonferenz am Sonntag nutzte der Coach, um gleichzeitig ein Ausrufezeichen und einen Haken hinter seine Entscheidung zu setzen. "Wir befinden uns genau ein Jahr vor der EM, und es ist die Basis, dass jeder Spieler in Topform ist. Fitness am Limit ist die Basis. Und wir wissen, dass in einem Turnier vieles möglich ist, wenn diese Basis gelegt ist."

Werner fällt auch in Polen aus - Flick behält bei Gündogan Recht

Weshalb Süle fehlt, ist mit diesen Aussagen nochmals klar unterstrichen; Timo Werner wird weder für den Ukraine-Test noch das Spiel in Polen (Freitag, 20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) eine Option sein. "Er hatte wirklich starke Probleme am Sprunggelenk", erklärt Flick, "wir werden bei ihm jetzt von Tag zu Tag schauen." Dagegen werden Ilkay Gündogan und Robin Gosens nach ihrem Champions-League-Finale ab dem kommenden Mittwoch zur Mannschaft stoßen.

Dem frisch gekürten Sieger Gündogan hat Flick noch Samstagnacht per Whatsapp gratuliert und freut sich auf den Kapitän von Manchester City. "Ich bin happy, dass wir im Mittelfeld eine Vielzahl von Spielern haben, die uns immer wieder veranlassen, dass wir abwägen müssen. Wir werden die jetzt anstehenden Spiele auch nutzen, um neue Erkenntnisse zu bekommen." Und Gündogan soll im DFB-Team ein entscheidender Faktor sein wie im Klub: "Ich habe ihm schon vor Wochen gesagt, dass sie in diesem Jahr dran sind und das Triple holen", verrät Flick und bilanziert: "Ilkay hat in den entscheidenden Spielen immer seine Leistung abgerufen." Und dient damit zum Musterbeispiel für das, was der Bundestrainer ab diesem Montag von allen seinen Spielern erwartet.