Flick-PK unterbrochen: "Jetzt ruft Kimmich an …"

Um 17 Uhr hebt der DFB-Tross an diesem Montag Richtung Amsterdam ab - zum "echten ersten Gradmesser", wie Hansi Flick den Klassiker gegen die Niederlande am Dienstag nennt. Die Lockerheit indes geht beim Bundestrainer trotz steigender Anspannung nicht verloren.

Der 57-Jährige referierte auf dem Podium im Pressekonferenzsaal gerade über Thomas Müller und dessen Rolle als verlängerter Arm, als er kurz unterbrach, auf sein Handy starrte und mit einem Schmunzeln verriet: "Jetzt ruft gerade der Joshua Kimmich an …"

Seit Tagen hatten der Mittelfeldlenker, dessen Frau und Flick auf die Geburt des dritten Kindes gewartet, seine Offenheit im Umgang mit dem Anrufer sorgte für Erheiterung. Nicht aber für Erhellung. Während der Pressekonferenz nahm Flick den Anruf natürlich nicht entgegen, die Frage nach einer kurzfristigen Anreise des Spielers für den Dienstag aber erübrigt sich. Nachdem er den Rückruf getätigt hatte, erklärte der Coach, es gebe weiterhin nichts zu verkünden.

Startelf-Garantie für Neuer und Rüdiger - Ansagen an Werner und Schlotterbeck

Festgelegt hat sich Flick hingegen, dass mindestens zwei Routiniers in Amsterdam zur Startelf gehören werden, die beim 2:0 gegen Israel noch pausiert hatten: Manuel Neuer und Antonio Rüdiger. Eine Option ist außerdem, dass Youngster Jamal Musiala nach dem Probelauf vom Samstag nun auch eine Bewährungsprobe auf der Doppelsechs gegen einen Top-Gegner erhält. "Jamal ist ein Spieler, der befreit aufspielt. Es ist eine Überlegung, ihn wie in der zweiten Halbzeit gegen Israel auf der Sechs und noch mal von Anfang an spielen zu lassen."

Ebenso klar umreißt Flick auch, was er von den Seinen erwartet. In Amsterdam und in den Wochen und Monaten danach. Dass er deutliche Ansagen an Einzelne, etwa an Timo Werner und Nico Schlotterbeck gerichtet hat, war auffällig in den Tagen von Frankfurt. Und er macht deutlich, dass er seine Forderungen nicht nur öffentlich formuliert, und dass es seine Art ist, die Sinne zu schärfen im WM-Jahr. "Die Botschaften kann jeder ganz genau deuten. Das sind Dinge, die ich nicht nur nach außen, sondern auch nach innen sage."

Mit geschärften Sinnen soll auch dieser erste Härtetest angegangen werden, obwohl weiterhin potenzielle Stammkräfte fehlen. Flick streicht heraus, dass es ihm weniger um die Fortsetzung seiner Serie als Bundestrainer (acht Spiele, acht Siege) geht als vielmehr um die Entwicklung der Mannschaft. "Die Serie interessiert mich jetzt weniger. Wenn wir Ende Dezember sagen können, wir haben die letzten acht Spiele gewonnen, dann wäre das anders, dann weiß jeder, was es heißt. Jetzt ist diese Serie Vergangenheit." Dennoch soll sie möglichst Bestand haben nach dem Abpfiff im Prestige-Duell. Denn: "Jeder Sieg hilft uns bei unserer Entwicklung, jeder Sieg gibt uns Vertrauen." Und genau das will er weiter stärken, auch mit einer weiteren klaren Botschaft: "Wir wollen den Gegner unter Druck setzen, unser eigenes Spiel aufziehen. Wir müssen den Anspruch haben, auch dieses Spiel gewinnen zu wollen."