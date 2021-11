Flick ohne 12 - aber mit klarer Vorgabe

Der Kader von Bundestrainer Hansi Flick hat sich vor der Abreise nach Armenien verändert. Die klare Zielsetzung beeinflusst das aber nicht.

Von der Nationalelf berichten Oliver Hartmann und Sebastian Wolff

Der knapp einwöchige Aufenthalt in Wolfsburg endete am Samstag mit der Abschlusseinheit auf dem Platz D des VfL - viel gemeinsam hatte die Trainingsgruppe und damit jene Delegation, die am Mittag Richtung Erewan aufbrach, nicht mehr mit jenem Kader, den Hansi Flick am vergangenen Montagabend in Niedersachsen begrüßt hatte. Insgesamt zwölf Spieler sind inzwischen abgereist. Weil der Bundestrainer nach den Corona- und Quarantänefällen sowie verletzungsbedingten Abreisen und der Sperre von Antonio Rüdiger auch seinen Routiniers Marco Reus und Manuel Neuer eine Pause gönnt. Das Ziel bleibt dennoch unverhandelbar: Der neue Bundestrainer will die Qualifikationsgruppe J mit 27 Punkten, also einem Sieg in Armenien, abschließen.

"Manuel Neuer und Marco Reus hatten zuletzt sehr viele Spiele und haben auch noch viele Einsätze bis Weihnachten vor sich", erklärt Flick den Verzicht, "sie sollen deshalb vor den anstehenden Wochen nochmal durchschnaufen." Den Rückschluss, dass er die finale Partie dieses Jahres am Sonntagabend als nachrangig einstuft, lässt er freilich nicht zu. "Wir haben jetzt gute Schritte gemacht und wollen die optimale Punkteausbeute. Ein guter Abschluss ist das Ziel."

Müller trägt die Kapitänsbinde

Auch mit stark veränderter Gruppe, die Thomas Müller als Kapitän aufs Feld führen wird: Im Tor, darauf hat sich der 56-Jährige am Samstag während der Pressekonferenz festgelegt, wird Marc-André ter Stegen, stehen, davor hofft er auf ein Mitwirken von Thilo Kehrer. Der Innenverteidiger aus Paris hat parallel zum Abschlusstraining lediglich eine Laufeinheit absolviert, nachdem er Wadenprobleme aus dem Liechtenstein-Spiel davongetragen hat. Da nach Niklas Süle mit Rüdiger aber bereits der zweite gesetzte Innenverteidiger ausfällt, hofft der Coach auf Kehrer: "Wir werden kein Risiko eingehen, aber nach dem Laufen ging es seiner Wade besser. Wir planen Thilo ein." Zumal Flick auch sein Mittelfeldzentrum komplett neu besetzen muss: Leon Goretzka und Joshua Kimmich sind seit seiner Inthronisierung das Herzstück der Mannschaft, in Armenien fehlt nach Kimmichs Quarantäne mit Goretzka auch der zweite Bayern-Profi nach der Brustprellung vom Donnerstag - die Chance für Florian Neuhaus, an der Seite von Ilkay Gündogan Pluspunkte zu sammeln.

Dem Gladbacher stellt Flick nach starken 45 Minuten beim 9:0 gegen Liechtenstein einen Einsatz in Aussicht, gibt ihm aber auch klare Worte mit auf den Weg. Neuhaus hatte zuletzt öffentlich seine Reservistenrolle in Mönchengladbach beklagt, der DFB-Coach aber flankiert ausdrücklich die Entscheidung seines Trainerkollegen. "Auch als Nationalspieler gibt es keine Garantie, wir sind in einem Leistungssport. Ich bin da bei Adi Hütter. Florian muss mit der Situation zurechtkommen." Gleichzeitig attestiert er seinem Schützling: "Obwohl er im Verein zuletzt nicht so oft gespielt hat, hat er es bei uns in dieser Woche im Training und auch im Spiel richtig gut gemacht." Diesen Nachweis soll er ein weiteres Mal erbringen.

In einem Team, das in dieser Konstellation vermutlich so schnell nicht wieder zusammenkommen wird, dem Trainer aber dennoch bislang ein gutes Gefühl gibt. "Für uns war es gut, auch andere Spieler zu erleben, auch hinsichtlich der Art, wie sie sich in der Gruppe verhalten. Ich sehe viel Positives", sagt Flick, schärft vor dem Finale in 2021 aber auch nochmals die Sinne: "Wir brauchen noch etwas, um dahin zu kommen, wo wir hin wollen. Wir sind noch nicht bei der Qualität, die wir haben wollen."