Flick offen: "Heute war es ein Rückschritt"

Ernüchterung herrschte bei Hansi Flick (57) nach dem 1:1 in Ungarn vor. Der Bundestrainer sprach von fehlender Überzeugung der gesamten Mannschaft und der Hoffnung auf einen Lerneffekt.

Die letzten vier Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft endeten allesamt 1:1 - so auch das Duell mit den Ungarn am Samstagabend. "Ich habe schon vorher gesagt, dass es nach England das schwerste Spiel ist, was man sich vorstellen kann", erklärte Flick auf der Pressekonferenz: "Wir haben aber nicht das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben es dem Gegner relativ einfach gemacht, kompakt und gut zu stehen. Insgesamt haben wir zu viel zugelassen."

Keeper Manuel Neuer musste ein ums andere Mal eingreifen. "Wenn ein Torwart herausragend ist, stimmt ein bisschen was im Spiel nicht", stellte Flick klar: "Manu ist ein absoluter Weltklasse-Torhüter. Er hat uns heute diesen Punkt gerettet." Aus dem Remis in Budapest könne sein Team "viel lernen", ist der Bundestrainer überzeugt.

Das größte Manko im deutschen Spiel? "Der gesamten Mannschaft hat die Überzeugung gefehlt", haderte Flick: "Wir haben zu wenig Chancen, die richtigen Abschlüsse sind nicht zu sehen. Das ist unser Thema, daran müssen wir arbeiten. Wir sind in einem Entwicklungsprozess."

Flick wolle nach den bislang doch enttäuschenden Resultaten "nicht nach Ausreden suchen". Aber: "Nach einer langen Saison fehlt ein bisschen die Intensität und die Spritzigkeit. Das sieht man auch bei den großen Nationen." Weltmeister Frankreich ist in seiner Nations-League-Gruppe beispielsweise Letzter.

"Wir haben uns heute wesentlich mehr vorgestellt", gestand Flick: "Es war klar, dass es kein einfacher Weg wird und es Rückschläge geben wird. Heute war es ein Rückschritt. Aber wenn man auf die Tabelle schaut, ist nichts passiert. Gegen Italien wollen wir uns mit einem Dreier aus der Saison verabschieden." Der amtierende Europameister führt die Gruppe mit fünf Punkten vor Ungarn (4) und Deutschland (3) an, England ist mit zwei Zählern Letzter.

Jetzt müssen wir gegen Italien eine, zwei oder drei Schippen drauflegen. Hansi Flick

Vom eigentlichen Nations-League-Ziel ist Flick wegen der durchwachsenen Leistungen nicht abgerückt. "Es ist unser Anspruch und unser Ziel, das Final Four zu erreichen", so der ehemalige Bayern-Coach: "Alles ist in der Gruppe eng beieinander, nichts ist entschieden. Jetzt müssen wir gegen Italien eine, zwei oder drei Schippen drauflegen. Wir werden versuchen, das aus der Mannschaft herauszukitzeln."