Flick nominiert Tah nach

Hansi Flick hat seinen Kader für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele aufgestockt: Jonathan Tah kehrt nach über einem halben Jahr in die Nationalelf zurück.

Am vergangenen Freitag erst nominierte Bundestrainer Hansi Flick seinen 27-Mann-Kader für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele, am Montag kam noch ein Spieler dazu: Jonathan Tah wurde nachträglich in die DFB-Auswahl berufen, die am Donnerstag (20.45 Uhr) gegen Liechtenstein und am Sonntag (18 Uhr, beide Spiele LIVE! bei kicker) gegen Armenien antritt.

Wie der DFB am Montag mitteilte, treffe der 25-Jährige bereits am Abend im Mannschaftshotel in Wolfsburg ein und stehe demnach für das Training am Dienstagvormittag zur Verfügung. Das letzte Länderspiel des Leverkuseners datiert bereits aus dem Oktober 2020, als die Nationalmannschaft mit 0:6 gegen Spanien unterging. Die letzte Kadernominierung erhielt Tah im März diesen Jahres, blieb damals - noch unter Joachim Löw - aber ohne Einsatz.