Flick nominiert deutschen Kader Anfang Juni

Für die anstehende Länderspiel-Periode im Juni nominiert Bundestrainer Hansi Flick (58) seinen Kader erst nach dem letzten Bundesliga-Spieltag. Bevor die DFB-Elf nach Warschau reist und in Gelsenkirchen auf Kolumbien trifft, wartet am 12. Juni das in vielerlei Hinsicht besondere Duell mit der Ukraine.

Einen Tag vor dem Pokalfinale in Berlin, dem 2. Juni, soll der Kader für die drei Testspiele planmäßig bekanntgegeben werden. Im Anschluss versammelt Flick sein Aufgebot fünf Tage später, am 7. Juni, im Teamhotel in Neu-Isenburg nahe Frankfurt, um dort die Vorbereitungen für das 1.000 DFB-Länderspiel gegen die Ukraine (12. Juni, 18 Uhr), das Auswärtsspiel in Polen und das Duell mit der kolumbianischen Auswahl anzukurbeln.

Hotspot Frankfurt - mit einer Ausnahme

Nach den Reisen zu den variierenden Spielorten kehrt die DFB-Auswahl immer wieder nach Frankfurt zurück und wird in Hessen alle Trainings abhalten, ausgenommen des Abschlusstrainings im Vorfeld des Gastspiels in Warschau, welches die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in der polnischen Hauptstadt abhalten wird.

Mit den drei Freundschaftsspielen setzt die DFB-Elf - die nicht an der EM-Qualifikation teilnimmt - die Vorbereitung auf die Heim-Europameisterschaft 2024 fort. In den ersten Länderspielen nach dem Vorrunden-Aus bei der Weltmeisterschaft in Katar hatte es im März ein 2:0 in Mainz gegen Peru und ein 2:3 gegen Belgien in Köln gegeben.

Flick möchte auf zweiter Phase des Belgien-Spiels aufbauen

In den Länderspielen gegen die Ukraine, Polen und Kolumbien wolle Flick "auf dem aufbauen, was die Mannschaft in der zweiten Phase des Spiels gegen Belgien gezeigt hat", kündigte der Bundestrainer zuletzt mit Blick auf den Saisonabschluss an.