Flick nominiert am 18. März - und ist noch bei drei Spielen vor Ort

Ende März steht die nächste Länderspielpause an. Hansi Flick wird seinen Kader in der kommenden Woche bekanntgeben.

Nach sieben Siegen aus seinen ersten sieben Auftritten als Bundestrainer will Hansi Flick auch ins Länderspieljahr 2022 erfolgreich starten. Los geht es mit zwei Testspielen Ende des Monats: Am Samstag, 26. März, trifft die deutsche Nationalmannschaft in Sinsheim auf Israel, am darauffolgenden Dienstag, 29. März (jeweils 20.45 Uhr, LIVE! bei kicker), in Amsterdam auf die Niederlande.

Sein Aufgebot für die beiden Partien wird Flick am Freitag, 18. März, bekanntgeben. Das teilte der DFB am Mittwoch mit.

Vorher wird der Löw-Nachfolger noch ein paar mögliche Kandidaten live im Stadion begutachten. So wird Flick dem Champions-League-Achtelfinalrückspiel zwischen Real Madrid und Paris St. Germain am heutigen Mittwoch im Bernabeu beiwohnen, außerdem den Bundesliga-Begegnungen zwischen dem SC Freiburg und dem VfL Wolfsburg am Samstag und zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und Borussia Dortmund am Mittwoch.

Sein Co-Trainer Danny Röhl wird bei Bayer Leverkusens Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Sonntag zu Gast sein. Beim 7:1 des FC Bayern gegen RB Salzburg am Dienstag in der Champions League hatte Assistent Marcus Sorg auf der Tribüne gesessen.

