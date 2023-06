Flick-Nachfolger: Warum Hamann an Zidane und Nagelsmann denkt

Im kicker-Interview hat Vize-Weltmeister und Champions-League-Sieger Didi Hamann sich gegen ein Weitermachen mit Hansi Flick als Bundestrainer positioniert.

Didi Hamann denkt an Julian Nagelsmann oder Zinedine Zidane als potenzielle Flick-Nachfolger. picture-alliance (3)

"Ich habe schon nach der WM gesagt, dass wir mit dem Bundestrainer Flick nicht weitermachen können. Er hatte bis dahin keine erfolgreiche Mannschaft geformt, was sollte mir jetzt den Glauben geben, dass sich das ändert?", sagte der 49-Jährige im kicker-Interview (Donnerstagsausgabe).

Flick hat die Mannschaft offensichtlich nicht mehr hinter sich. Didi Hamann

Zudem ergänzte er, dass Flick "die Mannschaft offensichtlich nicht mehr hinter sich hat. Diese Systemfrage, die jetzt diskutiert wurde, Dreierreihe oder Viererkette: Das ist völlig egal, wenn du ein Team hast, das für dich durchs Feuer geht, das selbst brennt. Beides habe ich nicht gesehen. Sie spielen einfach schlecht."

Mit Nagelsmann "musst du als DFB reden"

Für Hamann wäre Nagelsmann ein Kandidat "mit dem du als DFB reden musst". Auch die Option eines ausländischen Trainers ist für Hamann ein Denkansatz: "Wir denken in Deutschland: Wir sind die Größten, wir haben die beste Nachwuchsarbeit, die tollste Trainerausbildung. Aber nichts davon stimmt. Nichts! Dass mal ein Südamerikaner, ein Holländer kommt, vielleicht ein Zinedine Zidane aus Frankreich, der hinterfragt, was hier läuft, das wäre gut."

Thomas Böker

Was Hamann zudem von Rudi Völler erwartet, wie er Joshua Kimmich und Ilkay Gündogan sieht und warum er Flick mit Chelseas Ex-Coach Roberto di Matteo vergleicht, lesen Sie in der Print-Ausgabe des kicker am Donnerstag oder vorab im eMagazine des kicker.