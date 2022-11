Flick muss weiter auf Müller und Rüdiger verzichten

Freundlich winkt Hansi Flick (57) den anwesenden Medienleuten zu, als er in Maskat zur ersten Trainingseinheit den Platz betritt. Bei der ersten Pressekonferenz am Persischen Golf und vor der WM 2022 klärt er ein paar Personalien.

Aus Maskat/Oman berichten Matthias Dersch und Karlheinz Wild

Das morgige Testspiel gegen den Oman (Anpfiff: 18 Uhr MEZ) wird noch nicht alles über jene Startelf verraten, die eine Woche später zum WM-Beginn gegen Japan in Doha losgeschickt werden wird. Die beiden im Aufbau befindlichen Routiniers Thomas Müller (33/Adduktoren) und Antonio Rüdiger (29/Hüfte) sollen erst an diesem Samstag wieder mit der Mannschaft üben, erklärte Hansi Flick, Müller sei "gut vorbereitet" beim Team angekommen. Und bei den anderen Auserwählten soll individuell die Belastung gesteuert werden. "Es wird genau darauf geschaut, wer noch eine Pause braucht", sagt der Bundestrainer. Er will alle Akteure "auf dem gleichen Niveau" haben, "so dass wir den einen oder anderen Spieler schonen“.

Götze kann zu einem wichtigen Faktor werden

Mario Götze (30) sollte zu dieser Kategorie zählen. Flick verwies auf die jüngst vielen Spiele des Frankfurters, deshalb möchte er dessen körperliche Befindlichkeit abwarten. Die grundsätzlichen Fähigkeiten des 2014er Weltmeisters lobt Flick nachvollziehbar. "Mario hat eine enorme Qualität im ersten Drittel", sagt der Coach und bezeichnet dessen ersten Kontakt als "sehr gut". Mit diesen kurzen und überraschenden Direktpässen kann Götze mithelfen, Abwehrmauern zu durchbohren. Flick erlebt diesen seit fünf Jahren absenten 1:0-Siegtorschützen im Finale 2014 "sehr gelöst und sehr gereizt". Götze ist als eine weitere Personalie auf der Nummer 10 und generell im vorderen Mittelfeldbereich.

Gündogan oder Goretzka?

Gegen Oman sollten zudem vor Torwart Manuel Neuer, der für seinen Trainer "nach wie vor die Nummer 1 auf der Welt" ist, die Verteidiger Thilo Kehrer, Niklas Süle, Nico Schlotterbeck und David Raum starten, im Mittelfeld davor Joshua Kimmich, im Angriff Jamal Musiala, Serge Gnabry, Jonas Hofmann und Leroy Sané. Spannend wird grundsätzlich die Frage nach Kimmichs Partner im Mittelfeld: Ilkay Gündogan oder Leon Goretzka? Youssoufa Moukoko und Niclas Füllkrug sollten ihr Debüt geben dürfen im Trikot des A-Teams.

Zur großen Generalprobe für die Turnierpremiere wird der Test gegen den Oman damit nicht. Es ist eben aufgrund des Termins und der körperlichen Dauerbelastung der Spieler, so sagt es der Bundestrainer, "eine andere WM".

Marc-André ter Stegen, der wegen eines Magen-Darm-Infekts am Montag nicht mitgeflogen war, befindet sich Flick zufolge auf dem Weg der Besserung. Der erste Neuer-Vertreter soll entweder an diesem Mittwoch in Maskat eintreffen oder danach in Katar zur Mannschaft stoßen.