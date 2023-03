Flick-Lob für DFB-Lieferant Freiburg: "Ein ganz besonderer Verein"

In der aktuellen Länderspielphase stellte der SC Freiburg den größten Block in den drei höchsten DFB-Mannschaften. Dafür gab es Komplimente vom Bundestrainer, Rudi Völler und U-21-Coach Antonio Di Salvo.

Fast immer stellt der FC Bayern den größten Block in der Nationalelf. So auch in dieser gerade zu Ende gehenden Länderspielphase, wenngleich in reduzierter Form (Kimmich, Goretzka, Gnabry) und mit dem kommenden Spitzenspielgegner Dortmund auf Augenhöhe (Schlotterbeck, Can, Wolf).

Freiburg bewegte sich fast auf demselben Level. Neben Matthias Ginter und Christian Günter wurde Kevin Schade (seit Januar in Brentford) über Jahre beim SC ausgebildet. Ginter stand gegen Peru (2:0) und Belgien (2:3) in der Startelf, Günter kam gegen Belgien als Joker, Schade wurde zweimal eingewechselt. Nimmt man die höchsten beiden Junioren-Teams dazu, ist der Sport-Club derzeit sogar die Kaderschmiede schlechthin.

Freiburg setzt auf Talente

Freiburg hat sich seit eineinhalb Jahren in den Top 6 der Bundesliga festgesetzt, diese erfolgreichste Phase der Klubhistorie aber nicht nur etablierten Profis zu verdanken, sondern setzt auch weiter auf Talente, bevorzugt aus der eigenen Fußballschule.

Alle vier U-21-Nationalspieler des SC - der größte Block im Team von Antonio Di Salvo - kommen aus Freiburg oder dem nahen Umland und sind schon lange im Verein: Yannik Keitel (23), der beim 2:2 im Test gegen Japan die Binde trug, ist schon seit 2011 dabei, Noah Weißhaupt (21) seit 2012, Stammkeeper Noah Atubolu (20) seit 2015 und Kenneth Schmidt (20) seit 2017.

Keitel trug in Abwesenheit einiger Stützen gegen Japan (2:2) und Rumänien (0:0) zweimal die Kapitänsbinde und stand wie Stammkeeper Noah Atubolu jeweils in der Anfangsformation. Beide haben ihr EM-Ticket so gut wie sicher. Noah Weißhaupt, der gegen Japan in der zweiten Hälfte reinkam und in Rumänien eine durchwachsene Startelf-Premiere ablieferte, muss noch darum kämpfen. Kenneth Schmidt hat darauf zwar nur Außenseiterchancen, feierte in Rumänien aber sein U-21-Debüt und ist ja eigentlich noch beim U-20-Nationalteam vorgesehen.

Dort spielten bei den Tests in England (0:2) und Italien (1:1) noch zwei weitere Freiburger. Robert Wagner (19, 2014/15 und seit 2017 beim SC) und Merlin Röhl (20), der im August 2022 für 2,9 Millionen Euro aus Ingolstadt kam.

Flick unterstreicht Standortvorteil

"Kompliment, der SC Freiburg macht das wunderbar", lobte Sportdirektor Rudi Völler diese außergewöhnliche Nominierungsquote zu Beginn der Länderspielphase. Der Bundestrainer band noch einen größeren Blumenstrauß. "Nicht nur Christian Streich, der für die Profis steht, sondern der ganze Verein macht eine herausragende Arbeit", sagte Hansi Flick und unterstrich einen Standortvorteil: "Natürlich ist in Freiburg Ruhe, man kann an den Dingen gezielt arbeiten, Spieler in Ruhe fördern und fordern, das machen sie par excellence."

Der gebürtige Heidelberger Flick reist gerne in den Süden seines Heimatbundeslandes: "Es ist immer schön, dorthin zu kommen, Spiele anzuschauen und zu sehen, wie bodenständig man dort ist. Es macht immer Spaß, den Austausch mit ihnen zu suchen, es ist ein ganz besonderer Verein."

Bei den Freiburger Spielern weiß ich immer, was ich bekomme. Antonio Di Salvo

Auch Di Salvo hat nur Positives zu berichten: "Bei den Freiburger Spielern weiß ich immer, was ich bekomme. Es ist ein Erfolgsrezept, dass hart gearbeitet wird, vor allem an den Basics. Zudem ist eine gewisse Demut da, zu wissen, dass der Weg in der U 21 noch nicht zu Ende ist." Spannend, wer als Nächstes im A-Team aufschlägt und ob der aktuell bittere Abstieg aus der U-19-Bundesliga Folgen für den Nachschub hat.