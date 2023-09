Flick leitet öffentliche Einheit in Wolfsburg - zum letzten Mal?

Der Ortstermin am Sonntag war seit dem Wochenanfang geplant und sollte ein fröhlicher Familientag werden. Wenige Stunden nach dem 1:4-Debakel gegen Japan präsentierten sich Hansi Flick und seine Mannschaft im AOK-Stadion, einen Steinwurf vom Ort der herben Niederlage vom Vorabend entfernt, im öffentlichen Training. Ein skurriler Vormittag.

5500 Plätze bietet die Heimspielstätte der Wolfsburger Bundesligafrauen, 3500 Freikarten waren im Vorfeld verteilt. Am Ende sind es offiziell 2376 Besucher, die vom Sportdirektor über das Stadionmikrofon begrüßt werden. Rudi Völler steht in praller Sonne auf dem Rasen und trotzt der Hitze deutlich besser als zwölf Stunden zuvor. Da hatte der 63-Jährige völlig nassgeschwitzt in der Mixed Zone versucht, Worte dafür zu finden, was eigentlich kaum erklärbar erscheint. Dabei wirkte er so abgekämpft und gezeichnet, als habe er die vorangegangenen 90 Minuten selbst absolviert.

An diesem Sonntag bedankt sich Völler bei den vielen Familien und autogrammhungrigen Kindern dafür, "dass ihr alle da seid." Und er sagt: "Natürlich haben wir uns das alle anders vorgestellt. Trotzdem ist es für uns selbstverständlich, dass wir uns stellen." Dann tritt er aus dem Blickfeld. Weil es im Hintergrund wegweisende Dinge zu besprechen gibt.

Um 10:58 Uhr kommt Hansi Flick auf den Rasen, es gibt höflichen Applaus für den Bundestrainer, der wie verabredet den Weg zu den jungen Fans antritt. Rund 20 Minuten drehen Flick und seine Spieler eine Runde durch das Stadion, schreiben Autogramme, machen Fotos, schießen Bälle ins Publikum, ehe im Anschluss die Startelf vom Samstagabend zur Regenerationseinheit verschwindet und die Ersatzspieler trainieren.

Wolfsburgs junges Publikum haben die DFB-Stars glücklich gemacht, um das Vertrauen des breiten Publikums zurückzugewinnen, reichen ein paar Selfies, Autogramme und Bälle nicht. Und Flick wirkt während der Einheit, als wisse er dies auch bereits. Zumeist mit den Händen in den Hüften verfolgt er die Einheit einer Mannschaft, die zu diesem Zeitpunkt noch seine ist. Wie lange, bleibt unklar an diesem skurrilen Sonntag, an dem die Atmosphäre friedlich-freundlich ist während eigentlich Endzeitstimmung herrscht. Völler hatte Samstagnacht ein Bekenntnis vermieden.

Der Applaus vom Sonntagmorgen mag Balsam auf die Seele von Flick gewesen sein, er ist kein Indikator für das Stimmungsbild im Land. Um 12:22 Uhr endet die Einheit nach einem finalen Elfmeterschießen unter Applaus. Seine letzte Patrone hatte Flick bereits am Abend zuvor verschossen.