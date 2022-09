Flick lässt eine Hintertür für Hummels und Götze offen

Hansi Flick (57) erklärte am Donnerstag seine Kader-Auswahl für die Nations League. Mit Blick auf die nahende WM ließ der Bundestrainer auch den Weltmeistern Mats Hummels (33) und Mario Götze (30) eine Hintertür offen.

Einen 24 Profis starken Kader berief Flick, der in den Spielen gegen Ungarn (23. September) und England (26. September) die "Generalprobe für die WM" ausrief. Seine Mannschaft müsse wie in Katar "in den Turniermodus reingehen". Auch während der Winter-WM habe die DFB-Auswahl "nicht groß Zeit, um reinzukommen".

Der am Donnerstag präsentierte Kader sei derweil "nicht final". "Jeder hat noch eine Chance, auf den WM-Zug aufzuspringen", betonte Flick im DFB-Gespräch. Bei den Torhütern beispielsweise habe er auch Bernd Leno und Oliver Baumann ("Er hat mir im Sommer super gefallen") im Blick.

In der Abwehr ließ Flick vor allem mit dem Debütant Armel Bella Kotchap aufhorchen. Der Verteidiger, im Sommer vom VfL Bochum zu Southampton in die Premier League gewechselt, habe "eine sehr gute Entwicklung" hingelegt. Flicks Assistent Danny Röhl überzeugte sich vor Ort von Bella Kotchap. "Danny war überrascht, was er für eine Entwicklung genommen hat", so der Bundestrainer.

Im Kader fehlen derweil Jonathan Tah (Bayer 04 Leverkusen), Lukas Klostermann und Benjamin Henrichs (beide RB Leipzig). Speziell Tah sei bei Flick "absolut noch im Kader dabei". Bei Rückkehrer Robin Gosens (Inter Mailand) wolle Flick schauen, "in welcher Form er ist". Plötzlich kam der ehemalige Bayern-Coach auch auf das Dortmunder Gastspiel in Manchester zu sprechen, das er am Mittwochabend vor Ort verfolgt hatte.

Hummels in "guter Form" und "sehr, sehr fit"

Der BVB habe eine "tolle Leistung" abgerufen und "80 Minuten top verteidigt". Wen Flick hervorheben wollte? "Mir hat ganz besonders auch Mats Hummels gefallen." Der Weltmeister von 2014 sei in "guter Form" und wirke "sehr, sehr fit". Flick berief für die Nations-League-Spiele "nur" 21 Feldspieler, zwei Plätze sind also ohnehin noch offen. Mit nach Katar dürfen dann insgesamt 26 Spieler reisen.

Beim Thema Mario Götze lobte Flick zuerst die "enorme Qualität in der Offensive", fügte dann aber an: "Wir beobachten auch, was Mario macht. Und er macht das wirklich gut. Ich bin sehr zufrieden, wie er sich in den letzten Jahren entwickelt hat." Die Reife des Frankfurters beeindruckt Flick. "Auch er hat wirklich alle Chancen, wenn er sich weiter so zeigt, dass er auf den WM-Zug noch aufspringt."