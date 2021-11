Flick: Kimmich erwägt Corona-Impfung

Bundestrainer Hansi Flick deutete bei einem Workshop des DFB an, dass auch Joshua Kimmich (26) eine Corona-Schutzimpfung in Erwägung zieht.

Flick ist derzeit in London unterwegs, wo er am Dienstag den 4:0-Sieg des FC Chelsea gegen Juventus Turin in der Champions League mit seinem Trainerteam verfolgte. Zu dem DFB-Meeting an diesem Mittwoch war er zugeschaltet und berichtete, dass er mit Joshua Kimmich ein Gespräch über eine Schutzimpfung gegen Corona und seine persönliche Situation geführt habe. Der Nationalspieler ließ sich bekanntlich noch kein Vakzin verabreichen.

"Ich habe mit Jo gesprochen", erzählte der Bundestrainer, "und denke, dass es auch in eine Richtung geht, dass er sich impfen lässt. Ich gehe davon aus. Es war ein sehr gutes Gespräch. Ich habe eine Tendenz von ihm gehört. Aber da muss man jetzt abwarten."

Flick findet es "nicht gut", Kimmich "so an den Pranger zu stellen, weil man von vielen Dingen ablenkt, die bei uns in Deutschland hätten besser laufen können oder müssen".

Die Dinge nehmen ihn mit. Flick über Kimmich

Des Weiteren berichtete Flick, dass Kimmich seine Situation "sehr" beschäftige. "Die Dinge nehmen ihn mit", so der Eindruck des Bundestrainers, schließlich sei Kimmich "ein reflektierter Spieler", der über "viele Dinge" nachdenke. Deswegen werde sich Kimmich beim Impf-Thema nicht dem Druck beugen, "er muss dieser Überzeugung sein, und da, so glaube ich, ist er schon einen Schritt weiter".

Er glaube nicht, ergänzte Flick, dass Kimmich "dafür verantwortlich ist, dass wir aktuell so hohe Infektionszahlen haben". Der Bundestrainer betonte: "Von mir bekommt er die Unterstützung."

Kimmich hatte die letzten zwei Länderspiele gegen Liechtenstein und in Armenien verpasst, weil er in Quarantäne musste.

