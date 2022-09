Flick ist sauer auf die DFL

Der letzte Bundesliga-Spieltag vor dem Aufbruch zur Weltmeisterschaft nach Katar macht Hansi Flick (57) Sorgen. Der Bundestrainer kritisiert die Deutsche Fußball Liga (DFL) und wünscht sich eine Verlegung der Sonntagspartien.

Hansi Flick ist im Grunde ein höchst umgänglicher Charakter. Doch bei der Bekanntgabe des Kaders für die beiden Nations-League-Spiele gegen Ungarn am Freitag, 23. September, und in England (26. September) konnte und wollte der Bundestrainer seine Verärgerung nicht unterdrücken. Mit Blick auf die vielen Spiele bis zum WM-Start im November "habe ich natürlich gehofft, dass die Bundesliga die Planung so macht, dass sie am Sonntag kein Spiel macht".

Nun aber sind es zwei: FSV Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt am 13. November um 15.30 Uhr und SC Freiburg gegen Union Berlin um 17.30 Uhr. Nach aktuellem Stand wären zumindest Eintracht-Keeper Kevin Trapp sowie Freiburgs Abwehrspieler Matthias Ginter betroffen.

"Zwei Spiele mehr am Samstag würden keinen Unterschied machen"

"Wir wären manchmal auch happy, wenn man die Terminierung ein bisschen anpasst", sagte Flick, "zwei Spiele mehr am Samstag würden keinen großen Unterschied machen." Seine betroffenen Spieler hätten dann einen Tag länger frei gehabt. "Das wäre schon besser gewesen", erklärte Flick, da sich seine WM-Delegation am Montag, 14. November, treffen wolle zum Aufbruch nach Katar. "Das sind Dinge, die ich mir gewünscht hätte." Nun aber müsse ein Kadermitglied gegebenenfalls direkt nach dem Abpfiff der Bundesliga-Partie zur Nationalmannschaft reisen.

Der fürs DFB-Team zuständige Direktor Oliver Bierhoff hatte sich im Vorfeld der Liga-Terminierung um eine Rücksichtnahme und eine Verlegung dieser beiden Partien in Mainz und Freiburg bei der DFL bemüht. Der Hinweis auf den TV-Vertrag sei ein Gegenargument gewesen. "Wir haben eine WM im Winter, die für alle etwas komplett Neues ist", betont Flick. "Da kann man doch einmal sagen, wir machen alle Spiele am Samstag." Oder, ein anderer Vorschlag des DFB-Cheftrainers, "warum verschiebt man den Spieltag nicht ins neue Jahr?"